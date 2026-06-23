TQR แย้มครึ่งปีหลังสัญญาณดี แรงหนุน Mega Trends ดันดีมานด์

"ที คิว อาร์ " ประเมินทิศทางธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 เติบโตโดดเด่น รับอานิสงส์จาก Mega Trends ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้องค์กรและภาคธุรกิจมีความต้องการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ฟากซีอีโอ “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” ระบุเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อเฉพาะทางผ่าน TQR Solutions ครอบคลุม Cyber, EV, Data Center, สุขภาพ และ ESG พร้อมต่อยอดความร่วมมือพันธมิตร เสริมศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีคุณภาพในระยะยาว
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้ ยังคงมีความท้าทายรอบด้าน เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความต้องการในการบริหารความเสี่ยงรูปแบบใหม่ จากปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น การเปลี่ยนผ่านในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การให้ความสำคัญต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร ตลอดจนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ มีการคิดค้น พัฒนา พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อยอดสู่ TQR Solutions เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า พฤติกรรมผู้บริโภค และระบบธุรกิจในระยะยาวให้มากที่สุด ทั้งนี้ ประกันภัยต่อในกลุ่ม Alternative เช่น ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมขยายไปสู่ Data Center ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber) รวมทั้ง ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) จึงเป็นบทบาทสำคัญ ที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยไทยได้ในอนาคต ขณะที่ กลุ่มประกันภัยต่อ Traditional ยังเติบโตดีต่อเนื่อง
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า ในส่วนของความร่วมมือกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% มุ่งสู่การยกระดับ Cybersecurity ไปสู่ Strategic Capability เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกิจของลูกค้า พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในการสร้าง Digital Trust ของภูมิภาคอาเซียน (Lead the future of digital trust in ASEAN) ในอนาคต
สำหรับความร่วมมือกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาประกันภัยที่อยู่อาศัย เพื่อให้เข้าถึงฐานลูกค้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น
“ในครึ่งปีหลังของปี 2569 ยังมีความไม่แน่นอนในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม TQR ถือเป็นผู้นำนายหน้าประกันภัยต่ออย่างครบวงจร ที่มีทีมงานที่คอยติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงเฉพาะทาง เพื่อสร้างความต่อเนื่องของรายได้ให้เติ