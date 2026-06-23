SINO เผยปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลเดือน พ.ค.พุ่ง

“บไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรกของปีนี้ ส่งผลให้ปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบกับได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น การเปิดคลังสินค้าใหม่ ต้นทุนค่าระวางสินค้าทางอากาศที่ลดลง ช่วยหนุนแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า จากภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสแรกของปีนี้ และความต้องการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่อแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ โดยปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,300 ตู้ และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5,400 ตู้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือนแรกของปีนี้ และคาดว่าจะมีความต้องการขนส่งสินค้าที่ดีอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน 2569
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากหลายด้าน ได้แก่ 1) ดัชนี Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์โลก ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับประมาณ 1,250 จุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มาอยู่เหนือระดับ 3,100 จุดในเดือนมิถุนายน 2569 สะท้อนการฟื้นตัวของความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและสภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น 2) Sino Worldwide Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัทร่วมทุนด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในมาเลเซีย มีปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น
3) กลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์ มีผลตอบรับที่ดีจากการเปิดบริการคลังสินค้าใหม่ 2 หลัง ในทำเลใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และปริมาณงานขนส่งสินค้าด้วยรถที่เพิ่มขึ้น และ 4) ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ มีต้นทุนค่าระวางลดลงหลังเข้าควบรวมกิจการกับบริษัท เอ.เอส. โลจิสติกส์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าในระยะนี้
สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 คาดว่าจะมีแรงหนุนจากความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเฉพาะเส้นทางไทย-สหรัฐฯ และดัชนีค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอีกสักระยะ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งผลักดันการดำเนินธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าของ WLT logistics Inc. dba World Link Transport Group (“World Link”) ในสหรัฐฯ ที่ SINO เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย ให้ปรับตัวดีขึ้นเร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ปลายปีนี้