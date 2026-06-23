"ศุภาลัย"ปั้น“ศุภาลวัย ยูโร วิลเลจ หัวหิน"ลุยยกระดับสู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวสากล

"ศุภาลัย" ตอกย้ำความเป็นผู้นที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใจกลาง หัวหิน เปิดตัว “Supala Euro Village Hua Hin” ในฐานะ World-Class Living & Leisure Destination โปรเจกต์หรูบนทำเลศักยภาพติอาณาจักรที่อยู่อาศัย “ศุภาลัย ลากูน หัวหิน” พร้อมดันสู่ศูนย์การค้าแห่งใหม่สำหรับการ เดินเล่น ถ่ายภาพ จับจ่ายสินค้าและบริการ และใช้เวลาพักผ่อนอย่างครบครัน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหาร สปา และโรงแรมบูติก ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ยุโรปอย่างมีสไตล์ เปลี่ยนนิยามการพักผ่อนให้เสมือนได้ออกเดินทางสู่จุดหมายระดับโลกในทุกวัน ผ่านการเนรมิตพื้นที่ริมน้ำขนาดใหญ่ให้เป็น “Piece of Art” รวบรวมเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากกว่า 20 ประเทศชั้นนำในยุโรป
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศุภาลัย ไม่ได้เพียงสร้างที่อยู่อาศัย แต่เรามุ่งพัฒนาโครงการที่ผสานการอยู่อาศัยเข้ากับไลฟ์สไตล์อย่างสมบูรณ์แบบ โดย ‘Supalai Euro Village Hua Hin’ พัฒนาอยู่บนทำเลติดกับ ‘ศุภาลัย ลากูน หัวหิน’ และออกแบบให้รองรับการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจากลูกบ้านในโครงการ ขณะเดียวกันยังเปิดรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เพื่อสร้างความคึกคักและต่อยอดศักยภาพของพื้นที่ในระยะยาวด้วย
"เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ Living Ecosystem ที่ผสานที่พักอาศัย พื้นที่พักผ่อน และไลฟ์สไตล์เดสติเนชันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างฐานผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดึงดูดกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง และนักท่องเที่ยวคุณภาพ การผสานไลฟ์สไตล์ริมน้ำเข้ากับงานออกแบบระดับ Masterpiece ไม่เพียงยกระดับประสบการณ์การพักผ่อน แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการและทำเลโดยรอบอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าแนวคิดดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนหัวหินสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกได้อย่างแท้จริง"
ความเหนือระดับของโครงการยังครอบคลุมไปถึงการสร้างสรรค์พื้นที่กิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น Town Plaza ขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วย Dome Pavilion Windmill และLight House (ประภาคาร)
อันโดดเด่นสะดุดตา รวมถึงไฮไลต์สำคัญอย่างChurch สถาปัตยกรรมยุโรปที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดงานแต่งงานงานเลี้ยงสังสรรค์ นิทรรศการ และงานประชุมระดับExclusive พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนด้วยโรงแรมบูติกที่มีRooftop Terrace โดยมีสระว่ายน้ำและเป็นจุดชมวิวในมุมสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับสมาชิกสี่ขาอย่างDog Park พร้อมรองรับวิถีชีวิตแห่งอนาคตด้วย EV Charger Station และพื้นที่จอดรถที่รองรับทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและมีที่จอดรถบริการสาธารณะอย่างครบครัน
ศุภาลัยพร้อมเปิดประตูต้อนรับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจจองสิทธิ์ร้านค้าล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมิ.ย.69 เป็นต้นไป พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “Privilege Free Rent” ฟรีค่าเช่า1 ปีแรก (ชำระเพียงค่าบริการส่วนกลาง) เพื่อร่วมกันสร้างไลฟ์สไตล์เดสติเนชันคุณภาพแห่งใหม่
ทั้งนี้ โครงการ “Supalai Euro Village Hua Hin” ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับ “ศุภาลัย ลากูน หัวหิน” ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยสู่การเป็นจุดหมายแห่งการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ที่ผสานทั้งการพักผ่อน ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ในทุกวันเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศระดับพรีเมียมในบรรยากาศยุโรป เตรียมพบกับงานGrand Sales Promotion ครั้งใหญ่ในเดือนก.ค. และ ธ.ค.69 ซึ่งเป็นจังหวะสำคัญในการเป็นเจ้าของบ้านในสังคมคุณภาพระดับโลกที่รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน