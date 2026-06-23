ธปท. เปิดเฮียริ่งขยายเวลา "ซื้อทรัพย์คืน" ประคองธุรกิจไม่สะดุด ท่ามกลางศก.ผันผวน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ หรือ "มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้" ภายใต้ พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) ของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 69
ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่ระดับปกติ ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ซึ่งใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคืน
ดังนั้น ธปท. จึงเห็นสมควร "ขยายระยะเวลาการซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืน" และผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับระยะเวลาการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน
โดยจะผ่อนปรนเงื่อนไขจากประกาศฉบับเดิม ได้แก่
1. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินคืนของผู้ประกอบธุรกิจ
2. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
3. ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
สำหรับมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ได้ปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 9 เม.ย.66 วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ 74,114.23 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมมาตรการ 500 ราย โดยวัตถุประสงค์ของมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน ที่เกิดจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติในอนาคต มีวงเงินรวมของมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 100,000 ล้านบาท
ขณะที่เงื่อนไขสำคัญ คือ ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซื้อทรัพย์สินหลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลา 3-5 ปีนับแต่วันที่สถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน โดยสถาบันการเงินจะไม่นำทรัพย์สินไปขายแก่บุคคลอื่น หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ยินยอม และผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อไปประกอบธุรกิจได้ตามอัตราค่าเช่าที่จะตกลงกัน แต่ต้องแจ้งความประสงค์ว่า จะเช่าให้สถาบันการเงินทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่โอนทรัพย์สิน หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ประสงค์เช่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินอาจนำทรัพย์สินไปให้บุคคลอื่นเช่าได้
ส่วนราคาทรัพย์สินที่สถาบันการเงินจะขายคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของทรัพย์สินหลักประกัน ต้องไม่สูงกว่าราคาที่รับโอนไว้รวมกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอีกไม่เกิน 1% ต่อปีของราคาที่รับโอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่สถาบันการเงินได้จ่ายไปเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน หักด้วยค่าเช่าที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายระหว่างสัญญาเช่า