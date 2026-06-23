หุ้นปิดเช้าร่วง 12.74 จุดรับแรงขาย DELTA-ชิ้นส่วนฯตามหุ้นเทคฯสหรัฐ บอนด์ยีลด์สูง-ดอลล์แข็งค่า

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,561.39 จุด ลดลง 12.74 จุด (-0.81%) มูลค่าซื้อขายราว 65,790 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวลงแรง โดยทำจุดต่ำสุด 1,558.02 จุด ส่วนจุดสูงสุด 1,569.78 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้อ่อนตัวแรง ตามแรงขายจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ที่กดดันตลาดเป็นหลัก ตามแรงขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่ปรับตัวลง อาทิ SpaceX หลังราคาขึ้นมาร้อนแรง , Google ที่ผู้บริหารลาออก นอกจากนี้ตลาดรอดูงบ Micron ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเช้านี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็ปรับตัวลงแรง -4.9%
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธมบัตรสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ทรงตัวระดับสูง และเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
แนวโน้มตลาดหุ้นช่วงบ่าย น่าจะทรงตัวจากช่วงเช้า พร้อมให้แนวรับที่ 1,558-1,555 จุด แนวต้าน 1,570 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 8,358.89 ล้านบาท ปิดที่ 61.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,976.29 ล้านบาท ปิดที่ 326.00 บาท ลดลง 9.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,359.68 ล้านบาท ปิดที่ 209.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,863.59 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,587.30 ล้านบาท ปิดที่ 177.50 บาท ลดลง 2.50 บาท