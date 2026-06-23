ออมสินจัดหนักครั้งสุดท้าย รวม 70 ล้านบาท กับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 2 ปี

ห้ามพลาดโอกาสรวย 70 ล้านบาท แจกหนักครั้งสุดท้าย แจกจริง 10 ล้านบาท 7 รางวัล กับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 2 ปี (แบบใบสลากและสลากดิจิทัล) รีบซื้อเลย คลิก >> https://to.gsb.or.th/VU79s
ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่ม และลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน 1 ปี หรือ 2 ปี ที่ยังไม่ครบอายุ ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัล ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ 3 ครั้ง รวมมูลค่า 113 ล้านบาท รวมจำนวน 63 รางวัล
- แจกไปแล้ว ครั้งที่ 1 ลุ้น 13 ล้านบาท : วันที่ 16 พ.ค. 69 รางวัลละ 5 แสนบาท จำนวน 26 รางวัล
- แจกไปแล้ว ครั้งที่ 2 ลุ้น 30 ล้านบาท : วันที่ 16 มิ.ย. 69 รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 30 รางวัล
และครั้งสุดท้าย ห้ามพลาด!! ยิ่งซื้อ ยิ่งมีโอกาสลุ้นรางวัล
- ครั้งที่ 3 ลุ้น 70 ล้านบาท : วันที่ 16 ก.ค. 69 รางวัลละ 10 ล้านบาท จำนวน 7 รางวัล
ซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ MyMo หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
- ดอกเบี้ยและเงินรางวัล บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
- กรณีถอนก่อนครบกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษ
- ผู้ถือสลาก ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมผลตอบแทนเหมือนเดิม
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด