ADD ครึ่งปีหลังเดินเกมรุก ลุยโปรเจกต์ร่วม Operator

แอดเทค ฮับ เร่งเปิดเกมธุรกิจครึ่งปีหลัง 2569 เดินหน้าโฟกัสธุรกิจหลัก (Core Business) เต็มสูบ รุกพัฒนาระบบสนับสนุนและแอปพลิเคชันเฉพาะทาง ร่วมกับ Operator ค่ายมือถือ จ่อเตรียมรับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) สร้างความมั่นคงในระยะยาว ล่าสุดเตรียมรับอานิสงส์ให้บริการระบบโหวตเรียลลิตี้ทีวี
นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และให้บริการดิจิทัลโซลูชัน เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2569 ว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตแบบ Organic Growth หรือ การโฟกัสการเติบโตในธุรกิจหลัก (Core Business) ทั้งดิจิทัลคอนเทนต์,ดิจิทัลโซลูชัน และการตลาดดิจิทัล อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Operator) อย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะทางเพื่อใช้บริการเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆ ร่วมกับกลุ่ม Operator ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สร้างรายได้ประจำในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่มั่นคงในระยะยาว
“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้บริการระบบสนับสนุนแคมเปญการตลาดต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้พัฒนาระบบโหวตสำหรับการประกวดผ่านการแข่งขันตามแคมเปญ หรือโปรเจกต์ระดับประเทศต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งจากค่าใช้ระบบตามปริมาณการใช้งานจริง ซึ่งเป็นการตอกย้ำและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญรูปแบบการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และให้บริการดิจิทัลโซลูชัน กับกลุ่ม Operator ค่ายมือถือเบอร์ต้นๆ ของประเทศ”
นายสมโภช กล่าวทิ้งท้ายว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยหันกลับมาโฟกัส Core Business ตามเดิม จะสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการลงทุนภายนอก ซึ่งจะทำให้หลังจากนี้บริษัทฯ จะกลับมามีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น และจะส่งผลให้ภาพรวมงบการเงินในปี 2569 เติบโตได้อย่างมั่นคง และพร้อมเปิดรับโอกาสการขยายตัวในการพัฒนาระบบใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง