SO ผนึกมหิดล ลงนาม MOU พัฒนา “CWIE”

"สยามราชธานี "จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เดินหน้าพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์จริง พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคต
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบ “การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาทักษะวิชาชีพและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวนั้นได้ร่วมกันดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและประสบการณ์การทำงาน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงวิชาการในรูปธรรม อาทิ การนำกรณีศึกษาจากธุรกิจจริง (Real Business Case) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การจัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ การให้คำปรึกษาและพี่เลี้ยง (Mentorship) ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
“SO ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมั่นว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของกำลังคนไทย และช่วยให้เยาวชนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นางสาวกัณธิมา กล่าว