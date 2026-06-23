PANEL ออร่าจับ! แผน JUMP+ ดันเติบโตเด่น

"เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ " ออร่าจับ! บล.โกลเบล็ก ประเมินแผนยุทธศาสตร์ JUMP+ ดันเข้าสู่เฟสการเติบโตรอบใหม่ จากปัจจัยสนับสนุน การเพิ่มกำลังการผลิต ลงทุนโรงงานใหม่ รุกขยายฐานลูกค้าเพิ่ม เดินหน้าลุยตลาดต่างประเทศ และการยกระดับองค์กรด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงวัฒนธรรม Lean สามารถผลักดันสู่เป้าหมายการเติบโตเฉลี่ย 39% ต่อปี รายได้แตะระดับ 400 ล้านบาท ในปี 2571
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด จัดทำบทวิเคราะห์ประเมินแผนยุทธศาสตร์ JUMP+ ของ บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PANEL โดยระบุว่า PANEL ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผนังกันเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 36 ปี ได้กำหนดกลยุทธ์การเติบโตภายใต้โครงการ JUMP+ ผ่าน 3 แผนงานสำคัญ ได้แก่ การขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลงทุนโรงงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโต และการสร้างองค์กรประสิทธิภาพสูงด้วยระบบดิจิทัลและวัฒนธรรม Lean เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งการผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำในการเลือกใช้ระบบประตูและห้องผ่าตัดภายใต้แบรนด์ “MANUSA” นวัตกรรมนำเข้าจากประเทศสเปน รวมถึงการให้บริการผนังและระบบกั้นเสียงคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “PANELES”
ด้วยวิสัยทัศน์ (Mission Vision Goal) ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด PANEL มุ่งมั่นขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในระดับประเทศและสากล พร้อมเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วยการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต โดยบริษัทฯ คาดว่าโรงงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพรองรับรายได้ได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่า พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร (Total Operating Room Solution) รวมถึงเจาะตลาดลูกค้าระดับพรีเมียม เช่น โรงแรม โครงการที่พักอาศัยระดับหรู และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตลอดจนการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในช่วงปี 2569-2571 ที่ 220 ล้านบาท 300 ล้านบาท และ 400 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ราว 39% ต่อปี พร้อมตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 39.58% และอัตรากำไรสุทธิแตะ 15.82% ในปี 2571 ส่งผลให้กำไรสุทธิมีโอกาสเติบโตสู่ระดับ 57-70 ล้านบาทในปีดังกล่าว โดยฝ่ายวิจัยฯ มองว่าแม้เป้าหมายดังกล่าวจะอยู่ในระดับท้าทาย แต่มีความเป็นไปได้จากปัจจัยหนุนทั้งการฟื้นตัวของโครงการภาครัฐ การขยายการลงทุนของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังประเมินว่า PANEL มีความพร้อมในการดำเนินแผนงานจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพียง 0.13 เท่า อีกทั้งการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PANEL-W1 และ PANEL-W2 ยังช่วยเสริมสภาพคล่องและเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต