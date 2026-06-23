MTC ร่วมเวที World Economic Forum 2026 ที่จีน

"เมืองไทย แคปปิตอล"เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) Annual Meeting of the New Champions 2026 หรือ “Summer Davos” ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวคิด “Innovating at Scale” หวังนำมาเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับการให้บริการลูกค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) Annual Meeting of the New Champions 2026 หรือ “Summer Davos” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–25 มิถุนายน 2569 ณ เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวคิด “Innovating at Scale” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจ การลงทุน นวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคตร่วมกับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วโลก
การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีทางการเงิน และรูปแบบการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับการให้บริการลูกค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและพันธมิตรธุรกิจระดับนานาชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคธุรกิจไทยในอนาคต
สำหรับการประชุมปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovating at Scale” โดยมีประเด็นสำคัญครอบคลุมเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลก
MTC ระบุว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรการเงินชั้นนำในระดับสากล