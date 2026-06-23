หุ้นแกว่งไซด์เวย์รับดีลสันติภาพคืบหน้า แต่อาจกดดันกลุ่มอิงน้ำมันหลังให้อิหร่านส่งออกได้ จับตา กนง.พรุ่งนี้

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยที่ปัจจัยความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงมา หลังจากการที่สหรัฐฯและอิหร่านจะมีการเดินหน้าในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในระยะเวลา 60 วัน และอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้ชั่วคราวในระยะเวลา 60 วัน เช่นเดียวกัน ทำให้เป็น Sentiment หนุนต่อตลาดหุ้นได้
อย่างไรก็ตามปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมา และอาจจะกดดันต่อหุ้นกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันในตลาดหุ้นได้ แต่ก็จะมีการเวียนไปหุ้นกลุ่มอื่นๆแทน ซึ่งถูกกดดันมาก่อนหน้านี้ และยังรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งรอดูเกี่ยวกับมุมมองตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของกนง. ส่วนวันนี้รอติดตามประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass
โดยให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,565 จุด