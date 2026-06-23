CardX อัดโปรแรงผ่อนทีวี 0%-เครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท-รับกระแสบอลโลกคึก-ดันใช้จ่ายหมวด Home Entertainment

CardX ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เดินหน้ารับกระแสการบริโภคช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังสร้างสีสันและกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส่งแคมเปญพิเศษเอาใจคอบอลและสายโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX และ SCB WEALTH by CardX ให้สามารถเป็นเจ้าของทีวีเทคโนโลยีภาพระดับพรีเมียมได้ง่ายขึ้น ผ่านโปรโมชันผ่อนชำระ 0% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 45,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2569
นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ Chief Business and Channel Officer บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า จากพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงมหกรรมกีฬาระดับโลก อินไซต์จาก CardX พบว่า “ทีวีและโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์” กลายเป็นหนึ่งในหมวดใช้จ่ายที่เติบโตโดดเด่น โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประสบการณ์รับชมภายในบ้านมากขึ้น ทั้งความคมชัดของภาพ ระบบเสียง และขนาดหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นพื้นที่รวมตัวของครอบครัวและเพื่อนในทุกแมตช์สำคัญ เราจึงออกแบบแคมเปญเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีภาพระดับพรีเมียมได้ง่ายขึ้น ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้แคมเปญดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิต CardX และ SCB WEALTH by CardX สามารถเลือกช้อปทีวีรุ่นที่ร่วมรายการจาก 4 แบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิประโยชน์หลากหลาย ดังนี้
LG Smart TV:รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 9% และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท ตลอดรายการ รวมถึงสามารถใช้คะแนน POINTX แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 15% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
Samsung TV: ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน* พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% และเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 45,000 บาท พิเศษรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%** เมื่อแลกคะแนน POINTX สำหรับการซื้อผ่าน Power Buy และ Power Mall ที่ร่วมรายการ
Hisense TV – Innovating A Brighter Life :รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 45,000 บาท รวมถึงสิทธิ์แลกคะแนน POINTX รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%
SONY BRAVIA : เลือกผ่อน 0% พร้อมเครดิตเงินคืน 4% หรือเลือกแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท และแลกคะแนน POINTX รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%
นอกจากนี้ CardX ยังขยายความคุ้มค่าไปยังกลุ่มสินเชื่อ โดยผู้ถือบัตรสินเชื่อ CardX FLEX และบัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH สามารถร่วมรายการซื้อทีวีทั้ง 4 แบรนด์ พร้อมรับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท
"CardX เชื่อว่าแคมเปญนี้จะช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การรับชมการแข่งขันกีฬาและความบันเทิงภายในบ้าน พร้อมบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างยืดหยุ่น และเปลี่ยนทุกแมตช์สำคัญให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขมากยิ่งขึ้น"