หุ้นครึ่งปีหลังซึมยาว / สุนันท์ ศรีจันทรา

สัปดาห์ก่อน สินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ ดีดตัวขึ้น ตอบรับข่าวดีการเจรจาหยุดยิง เพื่อเข้าสู่ข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน แต่เริ่มต้นสัปดาห์นี้ โต๊ะเจรจาต้องหักสะบั้นลง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐขู่จะเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ ทำให้อิหร่านประกาศถอนตัวจากข้อตกลงปิดฉากสงครามที่กำลังจะลงนามกันอยู่แล้ว และทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทันที
สงครามตะวันออกกลางมีแนวโน้มปะทุรอบใหม่ และอาจดุเดือดรุนแรงกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันทะยานขึ้น ส่วนตลาดหุ้นทั้งโลกจะเกิดความระส่ำระสาย เช่นเดียวกับเศรษฐกิจที่ทรุดหนัก ปัญหาเงินเฟ้อหนักหน่วง จนนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นไทยซบเซาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ตอบรับข่าวดีการเจรจายุติสงครามตะวันออกกลางแต่อย่างใด และเปิดรับสัปดาห์ใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็ยังไม่ฟื้นสู่ความคึกคัก เพราะมีข่าวร้ายสงครามครั้งใหม่จะอุบัติขึ้นมาอีก ทำให้นักลงทุนไม่กล้าไล่ซื้อหุ้น แม้ว่าเปิดตลาดช่วงแรก ดัชนีจะเด้งขึ้นไปเกือบ 10 จุดก็ตาม แต่ปิดการซื้อขายบวกเพียง 1.63 จุด ปิดที่ 1574.13 จุด
เสียงเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำช่วงครึ่งปีหลังดังออกมาก่อนหน้าแล้ว แม้สงครามตะวันออกกลางจะยุติก็ตาม แต่ถ้าสงครามดำเนินต่อไป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มย่ำแย่หนัก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูลแถลงออกมาเป็นชุด ๆ คงไม่อาจปลุกเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้นมาได้
ส่วนตลาดหุ้นอาจเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจ โดยบรรยากาศการซื้อขายซบเซา ดัชนีหุ้นมีโอกาสถดถอยลง และไม่ได้เห็นดัชนีระดับ 1600 จุดอีก ซึ่งหมายถึงจุดสูงสุดของตลาดหุ้นปี 2569 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
ครึ่งปีแรกที่ใกล้จะผ่านพ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า บรรยากาศการลงทุนมีความคึกคักสดใส ดัชนีปรับตัวขึ้นมาประมาณ 300 จุด ซึ่งเกิดจากการดีดตัวขึ้นอย่างร้อนแรงของหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA และการที่นักลงทุนต่างชาติทยอยกลับเข้ามาซื้อหุ้นคืน หลังจากที่ถล่มขายหุ้นมา 3 ปีติดต่อ จนระดับราคาหุ้นลดต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น
แต่แนวโน้มตลาดหุ้นครึ่งปีหลังตกอยู่ในความไม่แน่นอนเสียแล้ว เพราะสงครามตะวันออกกลางระลอกใหม่กำลังเริ่มต้น และไม่อาจประเมินผลกระทบได้ว่าจะร้ายแรงขนาดไหน
นักลงทุนต่างชาติที่คาดหวังกันว่าปีนี้น่าจะหวนคืนตลาดหุ้นไทย แต่ครึ่งปีหลังอาจไม่มาแล้ว เพราะกังวลในความเสี่ยงจากสงคราม และอาจชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะตลาดหุ้น ขณะที่หุ้น DELTA ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีในครึ่งปีแรก ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาจนถึงจุดเต็มอิ่ม จนไปต่อไม่ไหวแล้ว ทำให้ดัชนีขาดแรงขับเคลื่อนสำคัญ
จากภาวะหุ้นขาขึ้น แนวโน้มครึ่งปีหลังอาจเปลี่ยนเป็นแนวโน้มหุ้นขาลง หรือภาวะซึม และนักลงทุนไม่ควรมีมุมมองโลกสวย แต่จะต้องระวังความเสี่ยงมากขึ้น หากสงครามตะวันออกกลางเกิดฉากรบกันรอบใหม่จริง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจและหุ้นทั่วโลกตกอยู่ในความปั่นป่วนหนัก
ประมาณการเป้าหมายดัชนีปลายปีนี้ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์หลายสำนักเพิ่งจะปรับขึ้นมาสู่ระดับ 1680 จุดกันหยก ๆ ถ้าสหรัฐกับอิหร่านเปิดยุทธการถล่มกันต่อ ประมาณการเป้าหมายดัชนีคงต้องปรับลดกันลงมาใหม่ ซึ่งไม่รู้จะปรับลดลงมาสู่ระดับใด
แต่สิ้นปี 2569 ถ้าดัชนียืนเหนือ 1600 จุดได้ ถือว่าภาวะการลงทุนตลาดหุ้นดีเกินความคาดหมายมากแล้ว