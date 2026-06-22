วิกฤต Binance ในยุโรป ส่อชวดใบอนุญาต MiCA ขณะที่คู่แข่งรุกคืบ

ข้อมูลจาก CryptoQuant ชี้ว่าการซื้อขายคู่สกุลเงินยูโรบน Binance คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของปริมาณซื้อขาย Spot ทั้งหมด ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของกรีซกำลังเตรียมปฏิเสธใบสมัครใบอนุญาตของบริษัท ก่อนเส้นตายช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมาย MiCA วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 นักวิเคราะห์ระบุว่าฐานผู้ใช้ที่กระจายตัวทั่วโลกช่วยจำกัดความเสี่ยง แต่คู่แข่งอย่าง Kraken, Coinbase และ Bitvavo ต่างได้รับใบอนุญาตไปแล้ว เหลือ Binance ที่ยังค้างคาในความไม่แน่นอน
มาร์ทุน (Maartunn) นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant เปิดเผยกับ Cointelegraph ว่า ปริมาณการซื้อขายในสกุลเงินยูโรบน Binance อยู่ที่ราว 1% ของปริมาณซื้อขาย Spot รวมทั้งหมด พร้อมระบุว่า "กระแสเงินทุนไหลเข้า Binance ยังคงกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ซึ่งอาจช่วยจำกัดผลกระทบหาก MiCA สร้างอุปสรรคเพิ่มเติม"
แม้ตัวเลข 1% ดูน้อย แต่ในเชิงปริมาณจริง Binance ยังคงเป็นผู้เล่นขนาดใหญ่ในตลาดยูโรป ข้อมูล CryptoQuant บ่งชี้ว่าปริมาณซื้อขายคู่ยูโรรายวันของ Binance ในปี 2569 อยู่ในช่วง 100-250 ล้านดอลลาร์ และบางช่วงพุ่งเกิน 600 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายงานของ Kaiko เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ระบุว่า Binance ร่วมกับ Bitvavo, Kraken และ Coinbase ครองส่วนแบ่งมากกว่า 85% ของปริมาณซื้อขายคริปโตสกุลยูโรทั้งหมด
อย่างไรก็ตามความได้เปรียบในตลาดกำลังเอียงออกจาก Binance เพราะ Bitvavo, Kraken และ Coinbase ต่างได้รับใบอนุญาตภายใต้กรอบ MiCA เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่าทั้งสามบริษัทสามารถใช้ระบบ "passport" เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วทั้ง 27 ประเทศสมาชิก EU ได้ทันที Binance กลับอยู่ในสถานะลอยตัว หลังสื่อรายงานว่าหน่วยงานกำกับของกรีซกำลังเตรียมปฏิเสธใบสมัครของบริษัท
ขณะที่ภาพรวมของตลาดยิ่งสะท้อนความท้าทายในระดับโครงสร้าง เมอร์ลิน เกิร์ดส์ (Merlijn Geurds) นักวิเคราะห์ตลาดอ้างอิงข้อมูลของ European Securities and Markets Authority (ESMA) ระบุว่า จากผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต (CASP) กว่า 1,200 รายที่ดำเนินงานภายใต้ระบอบการลงทะเบียนก่อน MiCA มีเพียงราว 210 รายเท่านั้นที่ผ่านกระบวนการขอใบอนุญาตเต็มรูปแบบสำเร็จ หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 17% ขณะที่อีก 83% ยังค้างคา
เกิร์ดส์ชี้ว่าความล่าช้าสะท้อนต้นทุนและความซับซ้อนของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งต้องการมาตรฐานธรรมาภิบาล ระบบควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการคุ้มครองการดำเนินงานที่บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังขาด "ผลลัพธ์คือการรวมศูนย์โดยการออกแบบ" เกิร์ดส์กล่าว "ผู้เล่นที่มีทุนหนาและได้รับใบอนุญาตแล้วจะได้ passport เข้าทั้ง 27 ประเทศ ขณะที่บริษัทหางยาวต้องเผชิญกับการบังคับย้ายหรือถูกตัดสิทธิ์"
สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในเอเชีย สัญญาณที่ควรจับตาคือว่า Binance จะหาทางออกด้านกฎหมายในยุโรปได้หรือไม่ก่อนเส้นตาย 1 กรกฎาคม เพราะหากถูกจำกัดการให้บริการในตลาด EU อาจกดดันสภาพคล่องในคู่เทรดยูโร และผลักดันผู้ใช้ชาวยุโรปให้ย้ายไปยังคู่แข่งที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว