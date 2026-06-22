"สโคป หลังสวน" ปิดการขายครบ100% ดีมานด์กลุ่มHigh Net Worthเติบโต

“สโคปฯ” เผยห้องชุดแบบ 2 ห้องนอนของโครงการ สโคป หลังสวน (SCOPE Langsuan) ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อระดับ High Net Worth จนสามารถปิดการขายได้ครบ 100% สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาด Ultra Luxury ที่ยังคงเติบโต แม้ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมจะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ โครงการมีผู้สนใจซื้อและอยู่ระหว่างการตัดสินใจ (Pending Demand) เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนเลือกชะลอการตัดสินใจ แม้จะมีความต้องการซื้ออยู่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามเมื่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในการลงทุนเริ่มฟื้นตัว ความต้องการที่สะสมไว้จึงทยอยเปลี่ยนเป็นยอดขายจริง ส่งผลให้ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอนของสโคป หลังสวน สามารถปิดการขายได้ครบทั้งหมด 53 ยูนิต
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มผู้ซื้อ Ultra Luxury ยังคงให้ความสำคัญกับสินทรัพย์คุณภาพสูง โดยเฉพาะโครงการ Freehold บนทำเลหลังสวน ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลที่มีความต้องการสูงและมีอุปทานจำกัด ล่าสุดสโคป หลังสวน (SCOPE Langsuan) มียอดขายสะสมแล้วกว่า 9,700 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 9,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 99% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่มีต่อคุณภาพของโครงการและศักยภาพของทำเล ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหามากกว่าความหรูหรา แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และมูลค่าในระยะยาว ภายใต้แนวคิด Complete Well-Being Lifestyle ที่ สโคป ตั้งใจรังสรรค์เพื่อยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยอย่างรอบด้าน
ปัจจุบัน สโคป หลังสวน (SCOPE Langsuan) เหลือห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนเพียง 10 ยูนิต และคาดว่าจะสามารถปิดการขายทั้งโครงการได้ภายในปีนี้
ขณะที่โครงการ สโคป พร้อมศรี (SCOPE Promsri) มียอดขายแล้วกว่า 85% และ สโคป ทองหล่อ (SCOPE Thonglor) มียอดขายแล้วกว่า 60% สะท้อนว่าผู้ซื้อระดับบนยังคงให้ความสำคัญกับโครงการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทั้งในด้านทำเล การออกแบบ การบริการ และคุณภาพชีวิตที่ได้รับจากการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างทั้งความพึงพอใจในการอยู่อาศัยและมูลค่าในระยะยาว.