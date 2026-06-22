ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.92-ติดตามการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22 มิ.ย.69)เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ในช่วง 32.85–32.96 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 32.92 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.83 บาทต่อดอลลาร์ฯ...
โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียอ่อนค่าลง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,567ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่งขายสุทธิพันธบัตรไทย 2,741 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.85-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลข PMI ภาคการผลิต/บริการ (เบื้องต้น)เดือนมิ.ย. ของญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ