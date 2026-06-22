หุ้นปิดบวก 1.63 จุด กลุ่มแบงก์วิ่ง-อิเล็กทรอนิกส์หนุนสลับขาย GULF-THAI จับตาผลประชุม กนง.

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,574.13 จุด เพิ่มขึ้น 1.63 จุด (+0.10%) มูลค่าซื้อขาย 66,899.24 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูง 1,580.86 จุด และจุดต่ำสุด 1,568.05 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 210 หลักทรัพย์ ลดลง 231 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 220 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ แม้ช่วงท้ายตลาดลงไปแกวงในแดนลบแต่ปิดตลาดปรับขึ้นมาบวกได้เล็กน้อย หุ้นนำดัชนีในวันนี้เป็นกลุ่มแบงก์ขึ้นมาโดดเด่น ตอบรับภาพของทิศทางดอกเบี้ยเริ่มเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้น ทำให้หุ้นแบงก์กลับมาน่าสนใจ และแนวโน้มของสินเชื่อเห็นการขยายตัวจากการลงทุนที่เข้ามามากขึ้นเป็นปัจจัยบวก
ขณะที่ยังมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รับอานินสงส์ยอดส่งออกชิปของเกาหลีใต้ที่รายงานออกมาเมื่อเช้านี้ยังเติบโตขึ้น ทำให้เป็น Sentiment บวกเช่นกัน แม้จะมีแรงขาย GULF และ THAI สลับออกมากดดัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ตลาดยังคงรอติดตามปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้น โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพุธนี้ รวมทั้งตัวเลข PCE ของสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้เช่นเดียวกัน โดยให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,560 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 7,245.53 ล้านบาท ปิดที่ 61.25 บาท ลดลง 2.75 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 5,890.45 ล้านบาท ปิดที่ 180.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 5,080.47 ล้านบาท ปิดที่ 143.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,771.13 ล้านบาท ปิดที่ 210.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,211.33 ล้านบาท ปิดที่ 335.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท