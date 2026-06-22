มาดามเดียร์พา Liberator โกยยอดเปิดบัญชีใหม่ คว้าท็อป 2 ในงาน SET in the City 2026

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator เดินหน้าตอกย้ำแนวคิด "Investment for Everyone" หรือการปลดล็อกโอกาสการลงทุนให้คนไทยทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านการเข้าร่วมงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2026 เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เทรนด์การลงทุน เครื่องมือทางการเงิน และโอกาสสร้างความมั่งคั่งในยุคเศรษฐกิจผันผวน
สำหรับปีนี้ "มาดามเดียร์-วทันยา บุนนาค" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บล.ลิเบอเรเตอร์ นำทีมผู้บริหารและพนักงานปักหลักบูธให้คำแนะนำด้านการเงินและการลงทุนอย่างใกล้ชิด ตอกย้ำแนวคิดที่ว่า ความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากเงินก้อนใหญ่แต่เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ และการกล้าลงมือออกแบบชีวิตทางการเงิน ก่อนจะขึ้นเวทีเสวนา "Women & Wealth: แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน" ร่วมกับอีก 2 หญิงแกร่งแห่งวงการเงินอย่าง คุณทราย เจ้าของเพจ Sai Money Monster และ คุณบุ้งกี๋ เจ้าของเพจ GEE Money & More เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การสร้างความมั่งคั่งในยุคเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
เวทีเสวนาดังกล่าวได้สะท้อนแนวคิดสำคัญว่า "อิสรภาพทางการเงิน" ไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงินก้อนใหญ่ แต่เริ่มจากการมีความรู้ วินัยทางการเงิน และความกล้าในการออกแบบชีวิตของตัวเอง โดยมาดามเดียร์ได้แบ่งปันประสบการณ์เรื่องการก้าวข้ามอคติด้วยผลลัพธ์ การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีสติ
"เราเชื่อว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ได้เกิดขึ้นจากโชค หรือการมีเงินตั้งต้นจำนวนมากเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการมีความรู้ วินัย และเครื่องมือที่เหมาะสม Liberator จึงมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนที่ใช้งานง่าย โปร่งใส และเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจมากขึ้น" มาดามเดียร์ กล่าว
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน บูธของ Liberator ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ซึ่งกำลังมองหาแพลตฟอร์มการลงทุนที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัล โดยทีมงาน Liberator ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การใช้งานแพลตฟอร์ม ตลอดจนแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้อย่างสะดวก มั่นใจ และสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของตนเอง
จากการตอบรับอย่างดีเยี่ยมในงานครั้งนี้ Liberator ยังสามารถคว้ารางวัล อันดับที่ 2 ด้านยอดเปิดบัญชีสูงสุดภายในงาน SET in the City 2026 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแพลตฟอร์ม และตอกย้ำบทบาทของ Liberator ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์รุ่นใหม่ที่มุ่งปลดล็อกข้อจำกัดเดิม ๆ ของการลงทุน
Liberator เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านประสบการณ์การใช้งาน ความรู้ด้านการลงทุน เครื่องมือวิเคราะห์ และการเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนไทยสามารถสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินได้ในระยะยาว