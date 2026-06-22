TRUE เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ ดอกเบี้ยคงที่ 2.15–3.45% คาดเปิดจอง 30–31 ก.ค. และ 3 ส.ค.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำโทรคมนาคมเทคโนโลยีของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 4 ชุด อายุระหว่าง 3 – 10 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.15 – 3.45]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่มองหาทางเลือกการลงทุนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จากบริษัทชั้นนำที่มีพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
โดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ชุดใหม่ของทรูที่ระดับ “A+” พร้อมแนวโน้มเครดิตองค์กร “บวก (Positive)” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นต่อสถานะผู้นำทางการตลาด ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ทรูยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 1% บริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดของโลกจาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตามรายงาน Sustainability Yearbook 2026 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความแข็งแกร่งทางการเงิน ความรับผิดชอบ และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม และวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมถึงช่องทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายนกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 ของทรู ยังคงสะท้อนทิศทางการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ 6.6 พันล้านบาท นับเป็นการทำกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบ้าน ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพเครือข่ายให้ครอบคลุม มีความเสถียรสูงสุด และรองรับการเติบโตของการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ามาขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับการบริหารเครือข่าย และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในทุกมิติ ซึ่งความมุ่งมั่นดังกล่าว ประกอบกับผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและวินัยทางการเงินที่เคร่งครัด ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำฐานะทางการเงินที่มั่นคง อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ “A+” พร้อมแนวโน้มเครดิต “บวก (Positive)” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 สะท้อนถึงสถานะผู้นำทางการตลาดของทรู (market position) โดยมีจุดแข็งจากโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ชุดคลื่นความถี่ที่หลากหลาย และชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อถือ รวมถึงปัจจัยบวกจากประโยชน์ของการควบรวม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) (Public Offering) จำนวน 4 ชุด โดยมีอายุหุ้นกู้ให้เลือกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยคงที่ทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม และวันที่ 3 สิงหาคม 2569 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.15 – 2.40]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.50 – 2.75]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.00 – 3.25]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.20 – 3.45]% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้อายุครบปีที่ 5 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปBangkok Bank Mobile Banking
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 285 1555
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 4004
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6