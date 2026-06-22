วีซ่าเผยเทรนด์นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก-เน้นเดินทางอย่างมีเป้าหมาย-ใช้AIช่วยวางแผน-ไทยติดท็อป5ยอดนิยม

วีซ่าเผยผลรีเสิร์ช Global Travel Intentions(GTI) ประจำปี 2569 เพื่อสะท้อนพฤติกรรมและแนวโน้มการเดินทางของผู้บริโภคทั่วโลกจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 47,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ตอบแบบสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 17,000 คน โดยผลที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้คือ แม้โลกจะเผชิญกับความผันผวนในหลายด้าน แต่นักท่องเที่ยวในภูมิภาคไม่ได้เดินทางน้อยลงเพียงแค่เลือกเดินทางอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับจุดหมายที่คุ้นเคย ความคุ้มค่า และความยืดหยุ่นในการปรับแผนเดินทาง ตอบรับกับยุคที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้นและสถานการณ์โลกยังมีความไม่แน่นอน นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกจึงหันมาเลือกจุดหมายใกล้บ้านมากขึ้น เพราะสะดวก วางแผนได้ง่าย และรู้สึกมั่นใจกว่า
ทั้งนี้ ผลรีเสิร์ชจาก GTI พบว่า: ร้อยละ 63 ของผู้ตอบแบบสำรวจเดินทางภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สูงกว่าการเดินทางไปยุโรปกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (16%) ยุโรป (13%) และอเมริกาเหนือ (6%) อย่างเห็นได้ชัด โดยญี่ปุ่นครองแชมป์จุดหมายยอดนิยมอันดับหนึ่งมีผู้เลือกเดินทางเกือบ 1 ใน 5 (19%) รองลงมาคือออสเตรเลีย (7%) ส่วนประเทศไทย เกาหลีใต้ และฮ่องกง ติดอันดับ 5 จุดหมายยอดนิยม ด้วยสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 เท่ากัน
และเมื่อถามถึงแผนการเดินทางใน 12 เดือนข้างหน้า มากกว่า 1 ใน 4 (28%) ยังเลือกญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยออสเตรเลีย (16%) และฮ่องกงกับเกาหลีใต้ (13%)
นอกจากนี้ แม้ว่านักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกจะยังคงเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่คุ้นเคย แต่หลายคนยังคงมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และวางแผนการเดินทางเพื่อเติมเต็มความสนใจและความหลงใหลของตนเอง โดยผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 37 วางแผนทริปโดยเน้นประสบการณ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะด้านอาหารและวัฒนธรรม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ร้อยละ 29 โดย 1 ใน 4 บอกว่าพร้อมบินไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานบันเทิงและกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น FIFA World Cup 2026™, Formula 1™ หรืองานคอนเสิร์ต K-Pop
**AIช่วยวางแผนทริปได้ละเอียด-รอบคอบกว่าเดิม**
นักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกยังมีแนวโน้มวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและเป็นระบบมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ในจุดหมายปลายทางที่อาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยผลรีเสิร์ชจาก GTI พบว่า ก่อนออกเดินทาง นักท่องเที่ยวในภูมิภาคให้ความสำคัญกับการเช็กข้อมูลล่วงหน้ามากขึ้น ตั้งแต่เรื่องที่พัก ไปจนถึงรายละเอียดที่มักถูกมองข้าม เช่น ประกันการเดินทาง วีซ่าเข้าประเทศ รวมถึงการติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ปลายทาง
และ AI กลายเป็นเครื่องมือที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้คู่กับเว็บไซต์ท่องเที่ยวและโซเชียลมีเดีย โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (49%) ใช้ AI เพื่อหาไอเดียและค้นหาจุดหมายปลายทาง ซึ่งถือเป็นการใช้งานยอดนิยมอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังนิยมใช้ AI เพื่อ: การรวบรวมและสรุปรีวิว รวมถึงคำแนะนำด้านการท่องเที่ยว (41%) และการค้นหาทัวร์ กิจกรรม และประสบการณ์ท้องถิ่น (35%)
ขณะที่ การชำระเงินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง โดยร้อยละ 33 ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการชำระเงิน และร้อยละ 27 เช็กก่อนว่าจุดหมายปลายทางรองรับการชำระด้วยบัตรหรือไม่ สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ว่าร้อยละ 73 ของนักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกพกบัตรชำระเงินหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลติดตัวไปทุกทริป
**จองสิ่งจำเป็นไว้ก่อน ส่วนที่เหลือค่อยตัดสินใจเมื่อไปถึง**
อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักท่องเที่ยวจะมีการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบมากขึ้น แต่ประสบการณ์การเดินทางไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัวเสมอไป โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและเปิดรับการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ดังจะเห็นได้จาก เกือบ 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจ (79%) จองที่พักล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง แต่มีเพียงครึ่งเดียว (51%) ที่จองกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่างๆ ล่วงหน้า บ่งชี้ว่านักท่องเที่ยวยังชอบเก็บทางเลือกไว้ตัดสินใจเองเมื่อถึงที่ ,ร้อยละ 72 เลือกร้านอาหารหลังจากเดินทางถึงแล้ว และร้อยละ 65 ตัดสินใจเรื่องการเดินทางภายในพื้นที่ ณ จุดหมายปลายทางเช่นกัน
นายแดเนียล จิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด วีซ่า ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ผลการรีเสิร์ชล่าสุดจาก Global Travel Intentions ตอกย้ำถึงความสำคัญของการเดินทางต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดการท่องเที่ยวไม่ได้หยุดนิ่ง แต่กำลังวิวัฒน์ไปสู่รูปแบบที่มีการวางแผนรอบคอบ มีเป้าหมายชัดเจน และสะท้อนตัวตนของนักเดินทางมากขึ้น ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกทริป สิ่งที่สำคัญคือจุดหมายปลายทาง ผู้ประกอบการ และผู้ออกบัตร จะต้องร่วมกันทำให้นักเดินทางทุกคนสามารถออกไปค้นพบสถานที่ที่ตนรักได้ในแบบของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ช่วยให้การเดินทางตรงกับความสนใจและแรงบันดาลใจของแต่ละคน รวมถึงการมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ปลอดภัยและราบรื่นในทุกขั้นตอนของการเดินทาง"