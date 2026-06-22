กองทุนบำนาญญี่ปุ่น จ่อหั่นสัดส่วนเยน แบ่งพอร์ต 1% ลุยคริปโตปี 2569

กองทุนบำเหน็จบำนาญของภาคธุรกิจในจังหวัดโอคายามะประเทศญี่ปุ่น เตรียมจัดสรรเม็ดเงิน 1% ของพอร์ตลงทุนเข้าสู่คริปโทเคอร์เรนซีภายในปีงบประมาณ 2569 ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนกลยุทธ์หนีความผันผวนของค่าเงินเยน ท่ามกลางกระแสการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มสถาบันการเงินดั้งเดิมของแดนปลาดิบ
สำนักข่าว Nikkei และ Coinpost รายงานตรงกันว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติของบริษัทธุรกิจ (National Business Corporate Pension Fund) วางแผนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านกองทุนแบบพาสซีฟของเฮดจ์ฟันด์ กองทุนแห่งนี้บริหารจัดการเงินให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กว่า 1,200 แห่ง มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 2.13 หมื่นล้านเยน หรือราว 131.8 ล้านดอลลาร์ แผนย้ายเม็ดเงินเข้าสู่คริปโตถือเป็นก้าวสำคัญของการปรับโครงสร้างเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อเจาะลึกโครงสร้างพอร์ตลงทุนพบการปรับตัวที่น่าสนใจ ในปีงบประมาณ 2568 กองทุนกระจายเงิน 80% ไว้ในสินทรัพย์สกุลเงินเยน และ 15% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทว่าแผนงานปี 2569 ระบุเป้าหมายลดสัดส่วนเงินเยนลงเหลือ 70% ส่วนแบ่งที่ลดลงจะถูกโยกไปยังสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ ทองคำ และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกัน 5% ทิศทางนี้ชี้ให้เห็นว่าสถาบันการเงินระดับภูมิภาคเริ่มเปิดรับผลตอบแทนทางเลือก เพื่อชดเชยกำลังซื้อที่หายไปจากการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่น
สัญญาณการปรับพอร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการตื่นตัวของระบบการเงินกระแสหลักในญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งไฟเขียวร่างกฎหมายจัดประเภทคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงิน ขณะเดียวกันธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง MUFG Bank, Mizuho Bank และ SMBC ก็เตรียมเดินหน้าใช้สเตเบิลคอยน์ (Stablecoin) ในธุรกรรมพาณิชย์จริงปี 2569 ภาพสะท้อนจากสถาบันการเงินญี่ปุ่นถือเป็นกรณีศึกษาชิ้นดีสำหรับกองทุนและผู้คุมกฎในอาเซียนรวมถึงไทย ที่ต้องจับตาการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินโอกาสและยกระดับกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งระยะยาว