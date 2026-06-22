หุ้นปิดเช้าบวก 1.96 จุด แบงก์ใหญ่กอดคอบวกรับโบรกต่างชาติเพิ่มน้ำหนัก-ยอดสินเชื่อโต

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,574.46 จุด เพิ่มขึ้น 1.96 จุด (+0.12%) มูลค่าซื้อขายราว 36,545.87 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นแกว่งตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,580.86 จุด ส่วนจุดสูงสุด 1,571.48 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับขึ้นมาแกว่งในกรอบแคบๆ ส่วนหนึ่งมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์หลังโบรแกอร์ต่างชาติเพิ่มน้ำหนัก ประกอบกับการรายงานสินเชื่อในเดือนพ.ค.ขยายตัวขึ้นเป็นปัจจัยที่หนุน รวมทั้งมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจาก DELTA เข้ามาหนุนดัชนี
ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็สามารถลงนามในข้อตกลงกันได้ ทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงมาในระดับหนึ่ง และทำให้ราคาน้ำมันจากที่ปรับขึ้นไปก็เริ่มย่อลงมา รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ของสหรัฐก็เริ่มปรับตัวลงมาเล็กน้อยเช่นเดียวกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,565 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,991.44 ล้านบาท ปิดที่ 180.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,818.25 ล้านบาท ปิดที่ 143.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,740.17 ล้านบาท ปิดที่ 209.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,713.18 ล้านบาท ปิดที่ 63.25 บาท ลดลง 0.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,908.65 ล้านบาท ปิดที่ 335.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท