บล.บัวหลวง มอง Q3/69 เศรษฐกิจไทยดิ่งรับพิษน้ำมันแพงเต็มที่ แนะเข้าสะสมแบงก์ปันผล-เก็งกำไรโรงไฟฟ้า

นายพิริยพล คงวาณิช นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน ฝ่าย Wealth Research บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า การคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังดำเนินต่อ แม้ระยะสั้นอาจผันผวน โดยมองตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,620 (SET target bull case ของเรา)
ทั้งนี้ แรงซื้อมีแนวโน้มยังหมุนกลับเข้าสู่หุ้น Laggards-ปันผลสูง คาดจะเห็นการหมุนกลุ่มลงทุน (Sector Rotation) จากหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้าเข้าสู่กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่เริ่มผ่อนคลาย รวมถึงกลุ่มปันผลสูงทั้งกลุ่มธนาคารและกลุ่มประกัน แต่ยังมอง Upside จำกัด
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มส่งผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจจริง แม้ราคาดีเซลจะเริ่มปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุด แต่ต้นทุนพลังงานใหม่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ โดยนักเศรษฐศาสตร์ของเราประเมินว่าราคาดีเซลจะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 35-40 บาทต่อลิตรในไตรมาส 3/69 สูงกว่าระดับเพดานเดิมที่ 29.94 บาทต่อลิตรมากกว่า 15% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต การขนส่งสินค้า และค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเริ่มสะท้อนผ่านราคาสินค้าและบริการในหลายหมวดมากขึ้น
ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น แต่การเติบโตชะลอลง (Higher Inflation, Slower Growth) จะเป็นธีมหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง โดยนักเศรษฐศาสตร์ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทำจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/69 ก่อนทยอยฟื้นตัวในไตรมาส 4/69 และต่อเนื่องสู่ปี 70 จากแรงหนุนของการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชน
กลยุทธ์เน้น "สะสมกลุ่มธนาคารรับปันผลสูง-ธุรกิจ Wealth โต พร้อมเก็งกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้า"
- กลุ่มธนาคาร-ประกันยังน่าสนใจที่สุดในภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่การเติบโตชะลอลง
ธุรกิจ Wealth ยังเป็นแรงหนุนรายได้ค่าธรรมเนียมในช่วงครึ่งหลังของปี หลังมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ของธุรกิจกองทุนภายใต้กลุ่มธนาคารใน Coverage ของเราเพิ่มขึ้น 3.6% QTD และ 12.6% YoY ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. (สัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมกลุ่มธนาคารคิดเป็นราว 15-25%) หนุนกลุ่มธนาคารทั้ง KTB (คาดปันผล 6.1%), KBANK (5.8%), SCB (7.4%) รวมถึง TLI (5.3%)
- การคลี่คลายความกังวลต้นทุนพลังงานและการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อกลุ่มโรงไฟฟ้า
การขยายตัวของ Data Center และ AI Infrastructure - ความคืบหน้าของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ - โครงการ Direct PPA จะหนุนปริมาณใช้ไฟฟ้าเพิ่ม หนุนกลุ่มโรงไฟฟ้า GPSC, BGRIM, GULF