ดัชนีเชื่อมั่น SMEs Q2/69 ฟื้น รับแรงหนุนท่องเที่ยว-มาตรการรัฐกระตุ้นการใช้จ่าย

SME D Bank เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ประจำไตรมาส 2/2569 ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 51.9 จากแรงหนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ปลุกการบริโภคจับจ่ายใช้สอย พร้อมเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่อง ลดต้นทุนการเงิน ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบธุรกิจ
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผย "ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ในไตรมาสที่ 2/2569 และคาดการณ์อนาคต" ซึ่งเป็นการสำรวจจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรม 400 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นรวมของผู้ประกอบการ SMEs ไตรมาส 2 ปี 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 51.9 จากระดับ 50.2 ในไตรมาส 1 ปี 2569
จากปัจจัยสำคัญที่เศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวช่วง High Season ในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับมาตรการของภาครัฐ ลดภาระค่าครองชีพ ผ่านโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ที่เริ่มต้นโครงการในเดือนมิถุนายน 2569 อีกทั้งยังมีงานก่อสร้างหรือการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้นเล็กน้อย จำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น การปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการได้บ้างบางส่วน ท่ามกลางความกังวลด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามขนาดธุรกิจ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการปรับดีขึ้น จากไตรมาส 1 ปี 2569 โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 52.3 และ 51.8 ตามลำดับ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการรายเล็ก
ขณะที่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า หรือไตรมาส 3/2569 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมของผู้ประกอบการ SMEs ปรับเพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 61.0 จากปัจจัยหนุนหลักด้านการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 55.5% รองลงมา คือ การลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 21.50% จากงานก่อสร้างและโครงการการลงทุนของภาครัฐ ภาคเอกชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการ SMEs สามารถรับมือกับต้นทุนที่อยู่ในระดับสูงได้ดีขึ้น 10.50%
ทั้งนี้ ความต้องการกู้ยืมสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ต้องการเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ส่วนความต้องการกู้เพื่อลงทุน ไม่ปรากฏในไตรมาสนี้ สะท้อนว่าผู้ประกอบการ SMEs ยังระมัดระวังการก่อหนี้ใหม่ เพื่อรอดูทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์สงครามเป็นสำคัญ
*เตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมแกร่งสภาพคล่อง SMEs
นายพิชิต กล่าวด้วยว่า จากแนวโน้มความต้องการสินเชื่อดังกล่าว SME D Bank ได้จัดเตรียมสินเชื่อที่สอดรับความต้องการ นำไปเสริมสภาพคล่อง และช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท อีกทั้งปรับปรุง ระเบียบ คำสั่งที่เป็นอุปสรรค ควบคู่กับผ่อนปรนคุณสมบัติผู้กู้ และหลักประกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
นอกจากนั้น ยังมอบบริการด้านการพัฒนาเพิ่มศักยภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านกิจกรรมพัฒนาครบวงจร ทั้ง Onsite และ Online ด้วย "DX Platform" (dx.smebank.co.th) ช่วยเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และบริการต่าง ๆ ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง