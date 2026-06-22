BAM เสน่ห์แรง! ยักษ์ใหญ่ระดับโลกสแกนโมเดลธุรกิจแก้หนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่น AMC อันดับ1

BAM เนื้อหอม! บริษัทจัดการลงทุนระดับโลกจากนครนิวยอร์ก มุ่งมาเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานใหญ่ BAMเพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์ และโอกาสการเติบโตของ BAM ในฐานะผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทย
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ให้การต้อนรับ Mr. Mark Wright, Portfolio Manager and Senior Research Analyst จาก First Eagle Investment Management (FEIM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานใหญ่ BAM ซึ่ง FEIM เป็นบริษัทจัดการลงทุนระดับโลกจากนครนิวยอร์ก ที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) และการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ลูกค้าสถาบันและกองทุนชั้นนำทั่วโลก โดยการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์ และโอกาสการเติบโตของ BAM ในฐานะผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทย
ในโอกาสดังกล่าว BAM ได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและทิศทางการเติบโตในระยะยาว พร้อมฉายภาพวิวัฒนาการของตลาดซื้อขายหนี้และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) ของประเทศไทย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการเงินไทย สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม AMC ในปัจจุบัน และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตภายใต้บริบทเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ทิศทางตลาดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือน ตลอดจนบทบาทของธุรกิจ AMC ในการสนับสนุนเสถียรภาพของระบบการเงินและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม การเข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความสนใจของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีต่อศักยภาพของ BAM และอุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์ของไทย ที่ตอกย้ำบทบาทของ BAM ในฐานะองค์กรชั้นนำที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
“ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม AMC ของไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกลไกแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สู่การเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการหนี้และสร้างความยั่งยืนให้ระบบการเงินของประเทศ ซึ่ง BAM ในฐานะผู้นำธุรกิจ AMC พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและแนวทางการบริหารสินทรัพย์ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว” ดร.รักษ์ กล่าว.