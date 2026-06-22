ASIA ปลื้ม! หุ้นกู้ชุดใหม่ขายเกลี้ยง 480 ลบ.

" เอเชียโฮเต็ล " เผยหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 480 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยง ผลตอบรับท่วมท้น ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ แผนธุรกิจชัดเจน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ฟากผู้บริหาร "พัชรพล เตชะหรูวิจิตร" ระบุ พร้อมนำเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ต่อยอดธุรกิจ ผลักดันการเติบโตมั่นคง
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 8 มิถุนายน 2569 ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด 480 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุครบกำหนดปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีทรัพย์สินหลัก ได้แก่ โรงแรมเอเชียพัทยา อาคารและที่ดินรวมกว่า 41 ไร่ มูลค่าประเมิน 1,642.20 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้นำไปชำระหนี้และใช้เป็นทุนหมุนเวียน
"ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ของ ASIA ด้วยดี และเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจชัดเจน โปร่งใส ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ซื่อตรงในการบริหารงาน โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ " นายพัชรพล กล่าวในที่สุด