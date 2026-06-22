TFG เฮ! เข้า SET50 ต่อเนื่องหลังติด MSCI

"ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป " ปลื้มได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET50 รอบครึ่งปีหลัง 2569 ต่อเนื่องจากการเข้าดัชนี MSCI Global Small Cap Index สะท้อนความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐาน และสภาพคล่องหุ้นเพิ่มขึ้น ดึงดูดสถาบันสนใจเข้าลงทุน ฟากผู้บริหาร “เพชร นันทวิสัย” ระบุมั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 10-15% ทำสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมเดินหน้าขยาย Thai Foods Fresh Market สู่ 875 สาขา และเร่งลงทุนเวียดนาม หนุนการเติบโตระยะยาว
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET50 สำหรับรอบครึ่งปีหลังของปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2569 ต่อเนื่องจากการได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap Index ก่อนหน้านี้ สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโต ความแข็งแกร่งของผลประกอบการ และสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯในการยกระดับสถานะในตลาดทุนไทย เนื่องจากเป็นดัชนีอ้างอิงสำคัญของกองทุนและนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าลงทุนของกองทุนที่อ้างอิงดัชนี เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น และสะท้อนคุณภาพของบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพเติบโตในระยะยาว
สำหรับแผนดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% จากปีก่อน และมีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนองค์กรภายใต้โมเดล Market Driven ผ่านการขยายธุรกิจค้าปลีก "Thai Foods Fresh Market" เป็น 875 สาขา จาก 615 สาขาในปีก่อน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง ควบคู่กับการขยายฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังเดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น Growth Engine สำคัญในอนาคต ผ่านการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ การขยายธุรกิจไก่ และการเพิ่มฟาร์มสุกร เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อรายได้และต้นทุนการผลิตตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป
ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทฯมีรายได้รวม 17,877.88 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,047.09 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มเป็น 21.68% จากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้ล็อกราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ล่วงหน้าแล้วประมาณ 60-70% ของความต้องการใช้ทั้งปี ช่วยลดความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2569 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.085 บาทต่อหุ้น สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
“การได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณทั้งดัชนี MSCI Global Small Cap Index และ SET50 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการของ TFG ในฐานะบริษัทอาหารครบวงจรที่มีศักยภาพการเติบโตโดดเด่น ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว” นายเพชรกล่าว