หุ้นแกว่งผันผวน รับ Sentiment กดดันจากความไม่แน่นอน ตอ.กลาง จับตาส่งออกไทย-กนง.สัปดาห์นี้

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งในทิศทาง Sideways ถึง Sideways Down โดยประเมินว่าบรรยากาศการลงทุน จะได้รับแรงกดดันเชิงจากความกังวลของนักลงทุนต่อความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งมีสัญญาณตึงเครียดขึ้นหลังจากอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีเลบานอน ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านต้องหยุดชะงักลง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อ MOU ยุติสงครามว่ายังจะสามารถคงอยู่ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังต้องจับตาความเสี่ยงที่อิหร่านอาจกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ประกอบกับล่าสุดทางนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯได้ออกมาขู่พร้อมโจมตีกลับหากอิหร่านดำเนินมาตรการดังกล่าว ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็น Swing Factor ที่ทำให้นักลงทุนต้องติดตามทิศทางอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ดี หากมีพัฒนาการเชิงบวกพลิกกลับมาในภายหลัง ก็อาจกลับมาเป็นแรงหนุนต่อตลาดได้เช่นกัน จากความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงเช้ามีความผันผวนโดยในช่วงแรกปรับตัวบวกขึ้นไปกว่า 3% ก่อนที่จะย่อตัวลดช่วงบวกลงมา ซึ่งสะท้อนว่าราคาน้ำมันกำลังตอบรับต่อกระแสข่าวและพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
สำหรับปัจจัยภายในประเทศไทยสัปดาห์นี้ มีประเด็นเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตาม 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพุธนี้ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า กนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม และรายงานตัวเลขการส่งออกของไทย ช่วงปลายสัปดาห์
ประเมินกรอบแนวรับ 1,570 จุด แนวรับถัดไป 1,560 จุด และแนวต้าน 1,595 จุด