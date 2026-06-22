Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ32.94-โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทกลับมามีกำลังมากขึ้น

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย มองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ ที่ระดับ 32.50-33.20 บาท/ดอลลาร์ กรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.85-33.05 บาท/ดอลลาร์ จากระดับเปิดเช้านี้ (22มิ.ย.69)ที่ระดับ 32.94 บาทต่อดอลลาร์
“อ่อนค่าลงเล็กน้อย”จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 32.86 บาทต่อดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยอ่อนค่าลง เข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญ 33.00 บาทต่อดอลลาร์ อีกครั้ง (แกว่งตัวในกรอบ 32.80-32.95 บาทต่อดอลลาร์) หลังการเจรจาสันติภาพระหว่าง สหรัฐฯ กับอิหร่าน กลับมาเผชิญความไม่แน่นอนสูงอีกครั้ง
สำหรับสัปดาห์นี้รวมถึงในช่วงระยะสั้น เราประเมินว่า ควรจับตาพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง พร้อมทั้งรอลุ้น อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ และรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการของบรรดาประเทศเศรษฐกิจหลัก
สำหรับแนวโน้มเงินบาท เรามองว่า โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาท (USDTHB) กลับมามีกำลังมากขึ้น ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ หลังผู้เล่นในตลาดยังคงมั่นใจเกิน 100% ต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED จาก Dot Plot ใหม่ ที่สะท้อนโอกาส FED เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย อีกทั้งการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้เผชิญความไม่แน่นอนอีกครั้ง เปิดโอกาสให้ เงินบาทอาจทยอยอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้าน 33.00 บาทต่อดอลลาร์ (แนวต้านถัดไป 33.20 บาทต่อดอลลาร์) ทว่า การอ่อนค่าของเงินบาทอาจเป็นไปอย่างจำกัดได้ หากประเมินจากความเสี่ยงการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่น่าจะจำกัดเช่นกัน ทำให้เงินดอลลาร์อาจไม่ได้แข็งค่าขึ้นมากนัก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เงินเยนญี่ปุ่นอาจพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็ว แรง จากการเข้าแทรกแซงค่าเงิน หรือแม้กระทั่งภาวะปิดรับความเสี่ยงหนักของตลาดการเงิน ในช่วงที่ตลาดมีสถานะ Short JPY (มองเงินเยนอ่อนค่า) พอสมควร ทั้งนี้ หากเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง อาจติดแถวโซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์
ในเชิงเทคนิคัล หากประเมินด้วยกลยุทธ์ Trend-Following เงินบาท (USDTHB) ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลง และจะยังคงอยู่ในแนวโน้มดังกล่าว จนกว่าจะสามารถแข็งค่าทะลุโซน 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (จับตาแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ แถว 32.30 บาทต่อดอลลาร์) ทำให้เงินบาทอาจทยอยอ่อนค่าลงบ้าง หรืออย่างน้อยแกว่งตัว Sideways ในกรอบที่กว้าง
ในส่วนของเงินดอลลาร์นั้น เรามองว่า แม้เงินดอลลาร์ได้แรงหนุนฝั่งแข็งค่า หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเผชิญความไม่แน่นอนสูง แต่ความเสี่ยง Two-way Risk ยังคงอยู่ ขึ้นกับมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยของ FED ซึ่งต้องรอลุ้นทั้ง การเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านและรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ