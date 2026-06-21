รายย่อยไม่รอ 1600 จุด..ชิงเทขายหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

ข่าวดีมากมายที่พุ่งเข้ามา ไม่มีผลกระตุ้นตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนีอยู่ในสภาพทรง ๆ ทรุด ๆ ถอยห่างจากเป้าหมาย 1600 จุดออกไปเรื่อย ๆ สาเหตุสำคัญเป็นเพราะหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ปรับฐานลงมา
แม้กระแสหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นทั่วโลกยังร้อนแรง และหุ้น SPACX ที่เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นแนสแด็กของสหรัฐจะพุ่งทะยาน แต่หุ้น DELTA ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับใด ๆ และซึมลงต่อเนื่อง จนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนลงมาปิดที่ 334 บาท โดยทั้งสัปดาห์ปรับตัวลงทุกวันรวม 29 บาท ฉุดดัชนีลงตามประมาณ 29 จุด
ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับเข้ามาลงทุน โดยซื้อ ๆ ขาย ๆ สลับกัน แต่ส่งท้ายสัปดาห์เมื่อวันศุกร์เทขายหนัก 3,779 ล้านบาท ทำให้ดัชนีทรุดลงมาปิดที่ระดับ 1572.50 จุด
มูลค่าการซื้อขายหุ้นยังคงหนาแน่นระดับ 60,000 ล้านบาทต่อวัน แต่ดัชนีซึมลง เพราะหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลชี้นำตลาดอย่าง DELTA วิ่งมาไกลจนไปต่อไม่ไหว และมีแรงขายทำกำไรไหลออกมาเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคนที่มีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า หุ้น DELTA แพงเกินไปแล้ว จึงมีความเปราะบางด้านปัจจัยพื้นฐาน นำมาสู่แรงขายตลอดสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายย่อยกลับมาให้น้ำหนักกับการขายทำกำไรมากขึ้น ไม่รอให้ดัชนีพุ่งทะลุ 1600 จุด ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูก เพราะหุ้นอาจถึงเวลาที่ต้องพักเหนื่อยบ้าง หลังจากขึ้นมากว่า 300 จุดนับจากต้นปี 2569 สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาอย่างหนัก
นับจากเดือนมิถุนายน นักลงทุนรายย่อยให้น้ำหนักกับการขายหุ้น โดยมียอดขายสุทธิรวม 9,556 ล้านบาท และสัปดาห์ที่ผ่านมา ทยอยเทขายแทบทุกวัน เพิ่งกลับมาช้อนซื้อเมื่อวันศุกร์จำนวน 3,197 ล้านบาท แต่ยอดซื้อขายหุ้นโดยรวมนับจากต้นปี ยอดซื้อสุทธิสะสมรวม 27,746 ล้านบาท และยังเป็นผู้ซื้อมากที่สุด ส่วนนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสะสม 24,033 ล้านบาท
ตลาดหุ้นอยู่ในภาวะอิ่มตัว ส่วนหุ้น DELTA อยู่ในภาวะที่ราคาร้อนแรงเกินตัว เมื่อไปต่อไม่ได้ ดัชนีจึงดูเหมือนถูกตรึงไว้ที่เพดาน 1600 จุดเท่านั้น และเริ่มปรับฐานลง ซึ่งไม่อาจคาดหมายว่าจะพักปรับฐานลงมาในระดับใด และจะพักฐานยืดเยื้อยาวนานขนาดไหน
เช่นเดียวกับหุ้น DELTA ที่ไม่รู้ว่าลงมาถึงระดับที่จูงใจให้นักลงทุนสถาบันจะเข้าช้อนเก็บหรือยัง ซึ่งหาก DELTA โงหัวขึ้นมาใหม่ ดัชนีก็จะกลับมาวิ่งต่อ
ช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้ว สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสงบลง ราคาน้ำมันดิ่งลงสู่ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองดิ่ง แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้คึกคักมากนัก รวมทั้งตลาดหุ้นไทยที่แทบไม่ตอบรับ
ครึ่งปีแรกกำลังจะผ่านพ้นไป ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่สดใสเมื่อเทียบกับตลอด 3 ปีก่อนหน้า ครึ่งปีหลังคืบคลานเข้ามา และไม่อาจคาดหมายว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร แต่คงไม่คึกคักเหมือนครึ่งปีแรกแน่
เพียงแต่คาดหวังว่าสิ้นปีดัชนีน่าจะยืนเหนือ 1600 จุดได้เท่านั้น
นักลงทุนรายย่อยในประเทศที่ชิงทยอยขายหุ้นทำกำไร อาจประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นครึ่งปีหลังไว้แล้ว ว่าดัชนีจะไปต่อได้อีกไม่ไกล