เจาะพอร์ตหุ้น "ทนาย" หมื่นล้าน! "วิชัย ทองแตง" และครอบครัว

กระแสอาชีพ “ทนายความ” กลับมาอยู่ในหน้าปัดความสนใจอีกครั้ง หลังซีรีส์ “ทนายปีศาจ” ฮอตฮิต ขณะที่ทนายตั๊ม ก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวและกลับมาอยู่ใน"แสง"อีกครั้ง แต่ถ้าจะโฟกัสไปที่ "ทนายนักลงทุน"ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในตลาดทุนไทย "มีชื่อเดียว" วิชัย ทองแตง" อดีตทนายของ ทักษิณ ชินวัตร ในคดีซุกหุ้น และครั้งนี้จะอัปเดตพอร์ตหุ้นของ “วิชัย” และครอบครัว (ลูกชาย ลูกสาว ลูกสะใภ้) รวมมูลค่า 11,565,965,093 บาท (1.15 หมื่นล้านบาท)
1.BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) น.ส.วิอร ทองแตง ถือ 177,490,494 หุ้น หรือ 1.12%,นายอิทธิ ทองแตง ถือ 177,872,944 หุ้นหรือ 1.12%,นายอัฐ ทองแตง ถือ 111,917,646 หุ้น หรือ 0.70%,นายอติคุณ ทองแตง ถือ 107,049,604 หุ้น หรือ 0.67% ,รวมครอบครัว "ทองแตง" ถือ 574,330,688 หุ้น มูลค่า 10,510,251,590 บาท (คิดจากราคาล่าสุด19 มิ.ย.ปิด 18.30 บาท)
รายละเอียดหุ้น BDMS ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 22.90/17.40 บาท,ค่า P/E 18.69 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.46%,Market Cap 290,823.63 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -5.18%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.67%,ถือใหญ่สุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9.70%,หมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 9.18%,ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ
2.FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น.ส.วิอร ทองแตง ถือ 17,350,850 หุ้น หรือ 1.85%,นาย อติคุณ ทองแตงถือ 17,350,850 หุ้นหรือ 1.85%,นาย อัฐ ทองแตง ถือ 13,945,450 หุ้น หรือ 1.49%,นาย อิทธิ ทองแตง ถือ 12,590,950 หุ้น หรือ 1.35%,รวมครอบครัว "ทองแตง" ถือ 61,238,100 หุ้น มูลค่า 918,571,500 บาท (คิดจากราคาล่าสุด 19 มิ.ย.ปิด 15.00 บาท)
รายละเอียดหุ้น ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 18.90/5.45 บาท,ค่า P/E 15.07 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 1.40%,Market Cap 14,030.62 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +160.87%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.35%,ถือใหญ่สุด นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ 38.99%,ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3.EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) นายวิชัย ทองแตง ถือ 636,668,272 หุ้น หรือ 15.92% มูลค่า 82,766,875 บาท (คิดจากราคาล่าสุด 19 มิ.ย.ปิด 0.13 บาท)
รายละเอียดหุ้น ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.20/0.12 บาท,ค่า P/E 10.36 เท่า,ปันผล YTD ปี 69อยู่ที่ -%,Market Cap 519.80 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ 10.36%,รอบ 1 สัปดาห์ -%,ถือใหญ่สุดนายวิชัย ทองแตง 15.92%,ธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
4.SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) น.ส.วิอร ทองแตง ถือ 8,271,738 หุ้น หรือ 1.12% มูลค่า 25,642,387 บาท (คิดจากราคาล่าสุด 19 มิ.ย.ปิด 3.10 บาท)
รายละเอียดหุ้น ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.24/2.36 บาท,ค่า P/E 8.16 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.81%,Market Cap 2,290.84 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +4.03 %,รอบ 1 สัปดาห์ -0.64%,ถือใหญ่สุด บริษัท นทลิน จำกัด 45.04%, ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเลและทางบก
5.TVDH บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายวิชัย ทองแตง ถือ 155,001,000 หุ้น หรือ 8.85% มูลค่า 6,200,040 บาท (คิดจากราคาล่าสุด 19 มิ.ย.ปิด 0.04 บาท)
รายละเอียดหุ้น ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.11/0.04 บาท,ค่า P/E 1.38 เท่า,ปันผล YTD ปี69อยู่ที่-%,Market Cap 70.09ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ -33.33%,รอบ 1 สัปดาห์ -%,ถือใหญ่สุด นายวโรตม์ หน่อแก้ว 12.41,นายวิชัย ทองแตง ถืออันดับ 2,ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลายช่องทาง รวมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์และรับจ้างโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์
6.SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) น.ส. วิอร ทองแตง ถือ 36,945,300 หุ้น หรือ 2.82%,นายอติคุณ ทองแตงถือ 36,945,300 หุ้นหรือ2.82%,นายอัฐ ทองแตง ถือ 36,945,300 หุ้น หรือ 2.82%,นายอิทธิ ทองแตง ถือ 36,945,300 หุ้น หรือ 2.82%,รวมครอบครัว "ทองแตง" ถือ 147,781,200 หุ้น มูลค่า 20,689,368 บาท(คิดจากราคาล่าสุด 19 มิ.ย.ปิด 0.14 บาท)
รายละเอียดหุ้น ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.26/0.11 บาท,ค่า P/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,Market Cap 183.40 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -17.65%,รอบ 1 สัปดาห์ -%,ถือใหญ่สุด นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 6.11%,ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อที่ดิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม
7.TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางเพชรัตน์ ทองแตง (ลูกสะใภ้ของนายวิชัย) ถือ 184,333,333 หุ้น หรือ 0.93% มูลค่า 1,843,333 บาท (คิดจากราคาล่าสุด 19 มิ.ย.ปิด 0.01 บาท)
รายละเอียดหุ้นราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.03/0.01 บาท,ค่า P/E -เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,Market Cap 198.61 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -20.00%,รอบ 1 สัปดาห์ -%,ถือใหญ่สุดนาย พุทธชาติ รังคสิริ 8.79% ธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
8.BLISS บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) นายวิชัย ทองแตง ถือ 304,700,000 หุ้น หรือ 0.95%,น.ส. วิอร ทองแตง ถือ 4,840,000,000 หุ้นหรือ 15.02%,นาง เพชรัตน์ ทองแตง ถือ 242,000,000 หุ้น หรือ 0.75%,นายอติคุณ ทองแตง ถือ 1,980,000,000 หุ้น หรือ 6.14%,นาย อัฐ ทองแตงถือ 6,820,000,000 หุ้น หรือ 21.16%,นายอิทธิ ทองแตง ถือ 3,249,400,000 หุ้น หรือ 10.08%
BLISS ถือ หุ้นใหญ่สุด คือนาย อัฐ ทองแตง และคนในครอบครัวอีก 5 คน โดยขณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเนื่องจากถูกขึ้นเครื่องหมาย SP, NC, NP