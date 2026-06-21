“โซลีน่า เรสซิเดนท์” ผุดโครงการพันล้านบาท รุกเจาะ ตลาดอสังหาฯUltra-Luxury กระบี่

“โซลีน่า เรสซิเดนท์” รับดีมานด์อสังหาฯ Ultra-Luxury กระบี่ เติบโต ทุ่มพันล้านเปิดตัวโครงการวิลล่าหรู บนเนินเขาริมทะเลแห่งใหม่ หาดคลองม่วงของจังหวัดกระบี่ หนึ่งในทำเลชายทะเลที่สวยงามและหายากที่สุดในประเทศไทย รายล้อมด้วยโรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 - 6 ดาว โครงการนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นเพียงวิลล่าหรูอีกหนึ่งโครงการ แต่มุ่งสู่การเป็น Rare Longevity Destination แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยจำนวนจำกัดเพียง 8 วิลล่า ในช่วง Soft Launch และ 16 หลังเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกเหนือทะเลอันดามันแบบพาโนรามา โดยใช้งบลงทุนพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
นายนฤพันธ์ พรหมวิเศษ Co-Founder | Wellness & Longevity โครงการ โซลีน่า เรสซิเดนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลองท่อม เฮอริเทจ จำกัด และ รองผู้อำนวยการ Amataya Wellness ผู้ผลักดันพื้นที่น้ำพุร้อนเค็มธรรมชาติของกระบี่สู่ Wellness Destination ระดับโลก เปิดเผยว่า การพัฒนา โครงการ โซลีน่า เรสซิเดนท์ ภายใต้แนวคิดแห่งการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาอสังหาฯที่ผสาน “Luxury Living” เข้ากับ “Wellness & Longevity Living” อย่างลงตัว พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ SOLYNA อย่างชัดเจน ทั้งในด้านความเรียบหรู (Modern Luxury) ความเป็นส่วนตัว (Private & Exclusive) และประสบการณ์ระดับ High Society
นอกจากนี้แนวคิดของการพัฒนาโครงการ มีความสอดรับกับแนวโน้มการขยายตัวของตลาดด้านสุขภาพ และโครงการที่อยู่อาศัยในกระบี่ โดยเฉพาะทำเล “หาดคลองท่อม” มีศักยภาพเป็นได้มากกว่า Beach Tourism Zone และกำลังยกระดับไปสู่ Wellness Frontier Zone ในอนาคต ขณะเดียวกันตลาดที่อยู่อาศัยที่เป็น Luxury Market เริ่มขยายตัวไปสู่พื้นที่ชายฝั่งที่ยังมีความเป็นธรรมชาติสูง และมีความเป็นส่วนตัว ทำให้ตัดสินใจพัฒนาโครงการ โซลีน่า เรสซิเดนท์นี้ขึ้น
โซลีน่า เรสซิเดนท์ ไม่ได้แข่งขันกับโครงการในกระบี่ แต่กำลังแข่งขันกับบ้านพักตากอากาศในภูเก็ต บาหลี และจุดหมายปลายทางระดับโลกอื่น ๆ เพราะสิ่งที่เรากำลังนำเสนอในวันนี้ ไม่ใช่เพียงอสังหาริมทรัพย์ แต่คือคุณภาพชีวิตในระยะยาวที่พร้อมเติบโตไปกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกระบี่ ที่กำลังก้าวสู่“Beyond Phuket Destination” ในอนาคต
สำหรับ 6 จุดเด่น โซลีน่า เรสซิเดนท์ สู่ ‘Rare Longevity Destination’ แห่งกระบี่
1. Rare Location: หาดคลองม่วงเป็นทำเลที่สวยงามและเป็นส่วนตัวที่สุดแห่งหนึ่งของกระบี่
2. Beyond Phuket: ในวันที่ภูเก็ตเติบโตเต็มที่แล้ว กระบี่กลายเป็นทางเลือกใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนและผู้มองหาคุณภาพชีวิต ด้วยสนามบินนานาชาติ แหล่งธรรมชาติ และจุดปีนเขาระดับโลกอย่างไร่เลย์
3. Panoramic Ocean Sunset View แบบ 180 องศา ความเป็นส่วนตัวสูงสุด บริการระดับ เทียบเท่า Luxury Resort Concept Longevity Living รองรับไลฟ์สไตล์ระดับ High-Net-Worth
4. Longevity Living: ออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตระยะยาว ด้วยอินฟินิตี้ออนเซน, สปา, ฟิตเนส และโยคะสตูดิโอ
5. World-Class Services: บริการบัตเลอร์, คอนเซียร์จ, รถรับ-ส่งสนามบิน, บริการจองร้านอาหารและกิจกรรม รวมถึง การบริหารจัดการที่พักและการเช่า ตลอด 24 ชั่วโมง
6. Rare Item: เพียง 8 หลังเท่านั้นในช่วง Soft Launch ครั้งนี้ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของ
นายวิรัตน์ ศรีรัชตระกูล Co-Founder | Construction & Real Estate Development ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและวัสดุนวัตกรรมสถาปัตยกรรม กล่าวว่า โครงการโซลีน่า เรสซิเดนท์ ออกแบบโดย บริษัท เพียว ดีไซน์ จำกัด ภายใต้แนวคิด "Designed for the Horizon" ด้วยสไตล์ Modern Minimal Wellness Villa ที่เน้นความสวยงามควบคู่กับการใช้ชีวิตจริงในระยะยาว โดยบ้านทั้งสองแบบถูกตั้งชื่อว่า MIRA และ SERA สื่อถึงแสงและท้องฟ้า สะท้อนตัวตนของโซลีน่าที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและขอบฟ้า ส่วนงานก่อสร้างดูแลโดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบคุณภาพที่สมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด
นายชานนท์ อิสระเอลเซ่น Co-Founder | Finance & Investment โครงการโซลีน่า เรสซิเดนท์ และ รองประธานบริหาร Retail Business Group บริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย กล่าวว่า โซลีน่า เรสซิเดนท์ ถูกวาง Positioning ให้เป็น “Wellness Residence แห่งแรกในกระบี่” ที่ไม่ได้เป็นเพียงบ้านพักตากอากาศที่มองเห็นทะเลและภูเขา แต่คือการลงทุนใน “คุณภาพชีวิตระยะยาว” และเป็น “Rare Asset” ที่มีจำนวนจำกัด ตอบโจทย์ทั้ง นักลงทุนระยะยาว (Capital Gain + Yield) ผู้ซื้อเพื่อพักผ่อน (Second Home ) และกลุ่ม Ultra High Net Worth (UHNW)
ด้วยศักยภาพการเติบโตของกระบี่ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก และจุดเด่นของที่ดินชายทะเลระดับพรีเมียมที่หาได้ยากในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มตลาด Wellness Tourism ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้โซลีน่า เรสซิเดนท์ เป็นหนึ่งโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและนักลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างสินทรัพย์แห่งคุณค่าที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ด้าน นางสาวณชญาดา ฉัตรพิชากร Project Consultant & Marketing) ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการดูแลลูกค้าระดับสูง และผู้คิดโปรเจคคอนเซปต์ของโซลีน่า เรสซิเดนท์ กล่าวเสริมว่า ที่พักอาศัยระดับลักชัวรีมิได้ถูกจดจำเพียงแค่ความงามของสถาปัตยกรรม หากแต่อยู่ที่ความรู้สึกที่มอบให้แก่ผู้พักอาศัย "A luxury residence is remembered not by its architecture alone, but by how it makes people feel."