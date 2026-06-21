ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ลุ้น กนง.ประเมิน ศก.ไทยปีนี้ "in line" หลัง S&P คาดโตได้ 2%

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า ในการประเมิน Credit Rating โดย S&P อาทิตย์ที่แล้ว ออกมาที่ BBB+ with STABLE Outlook (เท่าเดิม) โดยไทยมีผลประเมินระดับสูงสุด (คะแนน 1-2) ใน 2 เรื่อง จาก 6 เรื่อง ได้แก่ ฐานะการเงินระหว่างประเทศ และการดำเนินนโยบายด้านการเงิน
1. ฐานะการเงินระหว่างประเทศ (external balance sheet) และสภาพคล่องระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งของไทย จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งโดยหลักเกิดจาก International Reserve อยู่ในระดับสูง เทียบกับหนี้ต่างประเทศในระดับต่ำ มีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล ถึงจะลดลงก็ตาม
"ดุลบัญชีเดินสะพัด น่าจะเหลือเกินดุลเล็กน้อยปีนี้ จากการนำเข้าน้ำมันที่เร่งตัวชัด ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราว และกระแสการลงทุน FDI ซึ่งก็เป็นเรื่องดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว แต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดต่อไป" ผู้ว่าฯ ธปท. กล่าว
2. ความน่าเชื่อถือด้านนโยบายการเงิน และผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของ ธปท. เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนอันดับเครดิตของประเทศไทย
"เรื่องนี้ ต้องยกเครดิตให้ผู้ว่าการ ธปท. และทีมงาน BOT ในรุ่นผ่าน ๆ มา ทำให้การดำเนินนโยบายการเงินเข้มแข็งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน" นายวิทัย กล่าว
พร้อมกันนี้ S&P ยังประเมินว่า ปี 2569 GDP จะโต 2.0% ดุลบัญชีเดินสะพัด +2% ต่อ GDP และรัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 3.5% ต่อ GDP (เพื่อประคองเศรษฐกิจ) แต่เศรษฐกิจในระยะถัดไป ก็มีความเสี่ยงทั้ง Downside และ Upside จากทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง การขาดดุลการคลัง (รวมถึงเงินเฟ้อที่ ธปท.ให้ความสำคัญด้วย)
"ตัวเลขทางเศรษฐกิจของ BOT จะ update ออกสัปดาห์นี้ หลังประชุม กนง. แต่ก็ in line กัน" นายวิทัย กล่าว
อย่างไรก็ดี ในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพุธที่ 24 มิ.ย.69 ซึ่งเชื่อว่าในรอบนี้ กนง.จะได้ทบทวนตัวเลขขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 69 อีกครั้ง จากข้อมูลของการประชุม กนง.รอบล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เม.ย.69 คาดการณ์ว่า GDP ปีนี้ จะขยายตัวได้ 1.5% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ 2.9% ส่วนในปี 2570 คาดการณ์ GDP จะขยายตัวได้ 2.0% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ 1.5%