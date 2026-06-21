KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 32.50-33.10 จับตาตัวเลขส่งออก-ประชุม กนง.-สถานการณ์ ตอ.กลาง

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ (22-26 มิ.ย.) ที่ระดับ 32.50-33.10 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.ที่ 32.87 บาท/ดอลลาร์
ในช่วงต้น-กลางสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และการแข็งค่าของสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค ขณะที่ดอลลาร์เผชิญแรงขายต่อเนื่องท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะทยอยคลี่คลายลง โดยสหรัฐฯ และอิหร่านได้ลงนามบันทึก MOU ระหว่างกันผ่านระบบดิจิทัล
อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ รับผลการประชุมเฟด ทั้งนี้ แม้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50-3.75% ตามที่คาด แต่ Dot plot ใหม่สะท้อนว่า มีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ (ไม่ใช่การลดดอกเบี้ยตาม Dot plot เดิมในเดือนมี.ค.) ประกอบกับเฟดมีการทบทวนตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ Core PCE ปี 2569 ขึ้นมาที่ 3.3% (จากเดิมที่มอง 2.7%) ซึ่งสะท้อนว่า เงินเฟ้อมีความเสี่ยงที่จะอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมายที่ 2% ของเฟดต่อเนื่องไปอีกระยะ
นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังเพิ่มช่วงบวกได้ต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ท่ามกลางความไม่แน่นอนในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังมีรายงานว่า อิสราเอลโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอน ขณะที่ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลื่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการเจรจากับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ออกไป
ส่วนในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนพ.ค. ของไทย ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และอัตราเงินเฟ้อ PCE/Core PCE เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของ PMI เดือนมิ.ย. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 (Final) และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน และดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมิ.ย. ของญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษ