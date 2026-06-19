ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.87-ติดตามฟันด์โฟลว์-สถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.87 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ...ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลง โดยปรับตัวอยู่ในช่วงประมาณ 32.74–32.94 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับสถานะขายสุทธิของต่างชาติในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย การปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และการเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าลงของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจาก กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ และสัญญาณที่ตึงเครียดมากขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการยกเลิกการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 3,779 ล้านบาท และ 11,376 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-33.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนพ.ค. ของไทย ผลการประชุมกนง. (24 มิ.ย.) ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และอัตราเงินเฟ้อ PCE/Core PCE เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของ PMI เดือนมิ.ย. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 (Final) และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน และดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนมิ.ย. ของญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษ