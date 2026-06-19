ดัน“ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ”สู่ศูนย์กลางข้อมูลระดับชาติ คลอดดัชนีชี้วัดศก.-วิจัย สะท้อนภาวะตลาดอสังหาฯ

ในงานแถลงข่าวของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยวิสัยทัศน์ใหม่ในการปรับปรุงและยกระดับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธอส. มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ REIC ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระดับชาติและมาตรฐานสากล โดยเตรียมนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มูลค่าสูงที่มีอยู่มหาศาลภายในภาคธนาคาร มาทำการวิเคราะห์เชิงลึกและจัดระเบียบใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
การยกระดับในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลภายในสถาบันการเงิน ที่ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเราคาดหวัง ให้การปรับโมเดลใหม่ของ REIC ให้มีลักษณะเดียวกับหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เหมือนการแถลงดัชนีเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ หรือการแถลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้ผู้ประกอบการดีเวลลอปเปอร์ สื่อมวลชน และผู้บริโภคทั่วไป ได้เข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำและนำไปใช้งานได้จริง
สำหรับแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดร.มหัทธนะ ได้วางกรอบการขับเคลื่อนไว้ดังนี้ เร่งทำ Data Cleaning วางกรอบเวลา 6 เดือนนับจากนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และทำความสะอาดข้อมูลเดิม (Data Cleaning) เพื่อจัดระเบียบให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งานสูงสุด
ออกดัชนีชี้วัดชุดใหม่ (Property Indices) เพื่อให้เห็นทิศทางลมและแรงซื้อที่แท้จริงของตลาด เพิ่มความถี่ในการแถลงข้อมูล เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นภาพรวมตลาดแบบเรียลไทม์และช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน
ยกระดับงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล: มุ่งผลิตงานวิจัยด้านอสังหาฯที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับและเฝ้ารอของคนในอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับงานวิจัยจากองค์กรระดับโลกอย่าง IMF หรือ World Bank
“จากประสบการณ์ด้านการวางแผนนโยบายและการวิจัย ผมเชื่อมั่นว่าการหันมาใช้ประโยชน์จาก Big Data อย่างจริงจัง จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ได้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแม่นยำ ลดความสูญเสีย ส่งเสริมความยั่งยืน และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้รวม (Top-line) ควบคู่กับกำไรสุทธิ (Bottom-line) ของภาคธุรกิจได้อย่างมั่นคงในอนาคต” ดร.มหัทธนะ กล่าว.