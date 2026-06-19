หุ้นปิดร่วง 12.56 จุดรับแรงแรงขาย DELTA ถ่วงเป็นหลัก FTSE Rebalance ทำ Flow ไหลออก

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,572.50 จุด ลดลง 12.56 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขาย 68,931.29 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดภาคเช้า และค่อยๆย่อตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบตลอด โดยจุดต่ำสุด 1,570.10 จุด และจุดสูงสุด 1,592.34 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 219 หลักทรัพย์ ลดลง 223 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 213 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง จากแรงขายหุ้น DELTA เป็นหลัก หลังจากปรับตัวขึ้นไปมาก รวมทั้งภาพรวมวันนี้จะมีเงินทุนต่างชาติไหลออกสุทธิ 5,000 ล้านบาท จาก FTSE Rebalance มีผลวันนี้ ทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ไม่ไปไหน
ระหว่างวันรอติดตามสถานการณ์ตะวันออกลาง ที่สหรัฐฯ-อิหร่านได้ทำข้อตกลงสันติภาพในกรอบ 60 วัน แต่ผู้นำของทั้งสองประเทศยังไม่ได้พบกัน
แนวโน้มในสัปดาห์หน้า จับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 24 มิ.ย. และประกาศ Core PCE สหรัฐ พร้อมให้แนวรับที่ 1,565-1,570 จุด แนวต้าน 1,580 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,486.83 ล้านบาท ปิดที่ 334.00 บาท ลดลง 12.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,206.61 ล้านบาท ปิดที่ 357.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,517.60 ล้านบาท ปิดที่ 64.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,702.80 ล้านบาท ปิดที่ 134.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,637.68 ล้านบาท ปิดที่ 36.00 บาท ลดลง 0.50 บาท