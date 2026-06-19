CLICX เผยยอดจองฟีเจอร์ เลขบัญชีเลือกได้พุ่งเกินคาด พร้อมอัดแคมเปญCLICX Save Max 4%”

CLICX ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank รายแรกของไทยเผยกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดของฟีเจอร์ไฮไลต์ “เลขบัญชีเลือกได้” ที่เปิดให้จองได้ผ่านแอปเป๋าตัง และ myAIS ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในวงการการเงินไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหมายเลขบัญชีธนาคารตามใจชอบได้เอง ทั้งเลขมงคล เลขนำโชค หรือเลขจำง่าย โดยจากการเปิดให้จองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่า หมวดเลขยอดนิยมสูงสุด ได้แก่ หมวดเลขตรงเบอร์มือถือ หมวดเงินมั่งคั่ง และหมวดหงส์-มังกร ตามลำดับ
และวันนี้ CLICX พร้อมแล้วที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการให้ผู้สนใจสมัครใช้งาน และผู้ที่จองเลขไว้ล่วงหน้า ได้เข้ามาเปิดบัญชีและยืนยันสิทธิ์ใช้งานจริงได้ทันที พร้อมฉลองการเปิดตัวด้วยแคมเปญสุดพิเศษ พ็อกเก็ตเก็บเงิน “CLICX Save Max 4%” ที่มอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4% ต่อปี เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมเงินของคนไทยยุคใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ
สำหรับพฤติกรรมผู้ใช้ที่น่าสนใจ พบว่าผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 50 เลือกเลขตรงกับ 7 หลักท้ายของเบอร์โทรศัพท์ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen X และ Baby Boomer ที่เลือกเลขบัญชีตรงเบอร์โทรศัพท์สูงถึงร้อยละ 70 เพราะจดจำได้ง่าย ขณะที่ Gen Y และ Gen Z นิยมเลือกเลขที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวเอง โดย 1 ใน 3 ของ Gen Z เลือกกำหนดเลข 4 หลักท้ายด้วยตนเอง ด้านพฤติกรรมระหว่างเพศก็มีความแตกต่างชัดเจน โดยผู้ชายมักเลือกเลขที่จำง่ายและใช้งานสะดวก ขณะที่ผู้หญิงให้ความสำคัญกับความหมายของตัวเลขมากกว่า โดยเฉพาะหมวดเลขมงคล “เงินมั่งคั่ง” กลายเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้หญิง ผลตอบรับดังกล่าวสะท้อนแนวคิด ที่ CLICX ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเลขบัญชีที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ และความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริง
นางสาวสุพร สุนทรโรหิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคาร CLICX พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ทางการเงินดิจิทัลแบบไม่เหมือนใคร ภายใต้คอนเซปต์ที่มุ่งเน้นความง่าย สะดวกรวดเร็ว และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนจองเลขบัญชีสวยล่วงหน้าไว้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CLICX Bank และเริ่มต้นเปิดบัญชีเงินฝาก CLICX Save เพื่อยืนยันสิทธิ์เลขบัญชีของตนเองและเริ่มทำธุรกรรมได้ทันทีเพียงไม่กี่คลิก
พร้อมกันนั้น ธนาคาร CLICX ได้ปล่อยแคมเปญพิเศษ “CLICX Save Max 4%” พ็อกเก็ตเก็บเงินในบัญชี โดยมอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี สำหรับเงินฝากยอด 20,000 บาทแรก นาน 3 เดือนนับจากวันที่เปิดพ็อกเก็ต ขณะเดียวกันยอดเงินส่วนที่เกิน 20,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ไฮไลท์สำคัญคือความยืดหยุ่นที่ให้ผู้ใช้สามารถฝากหรือถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ธนาคารคลิกซ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ทุก ๆ ต้นเดือนถัดไป ซึ่งแคมเปญนี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 100,000 พ็อกเก็ตแรกเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถเปิดและฝากเงินเข้าพ็อกเก็ต “CLICX Save Max 4%” ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน CLICX Bank ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ยิ่งออมเร็ว ยิ่งรับดอกเบี้ยสูงก่อนใคร
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS รับโปรโมชันสุดคุ้ม ต้อนรับการให้บริการอย่างเป็นทางการของ Virtual Bank ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของไทย มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้ามือถือรายเดือน และเติมเงิน รวมถึงลูกค้าเน็ตบ้าน AIS Fibre3 รับ AIS Points เพิ่ม 10 เท่า เมื่อชำระบิล หรือเติมเงิน AIS ผ่านแอปพลิเคชัน CLICX หรือเลือกชำระผ่านธนาคาร CLICX บนแอปพลิเคชัน myAIS ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569 โดยทุกยอดใช้จ่ายครบ 25 บาท จากเดิมรับ 1 คะแนน จะได้รับเพิ่มอีก 10 เท่าทันที สูงสุดไม่เกิน 100 คะแนนต่อหมายเลข และจำกัดสิทธิ์รวมทั้งแคมเปญ 10 ล้านพอยท์ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ หรือต้องการสมัครเป็นลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีและใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของ CLICX สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CLICX Bank” ได้แล้ววันนี้ ทั้งบน App Store และ Google Play Store ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ทุกเรื่องเงินคล่องได้ใน CLICX เดียว