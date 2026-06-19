"ภาวุธ" พร้อมแจง DSI ปมเงิน 28 ล้านบาท ชี้ผลพวงเทรดทองคำออนไลน์

ภาวุธ สส.พรรคประชาชน โต้ข้อสงสัยจากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีเส้นทางเงิน 28 ล้านบาท เผยเป็นเพียงธุรกรรมจากการเก็งกำไรทองคำออนไลน์เมื่อ 3 ปีก่อน พร้อมประกาศสละเอกสิทธิ์คุ้มครอง สส.หวังกู้ศรัทธาประชาชนและเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง จี้สะท้อนมาตรฐานการตรวจสอบเส้นทางเงินของรัฐ และเป็นบทเรียนสำคัญให้นักลงทุนต้องเก็บหลักฐานการเทรดสินทรัพย์ให้รัดกุม
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ออกโรงชี้แจงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงพบเส้นทางการเงินต้องสงสัย เขาใช้พื้นที่บนแพลตฟอร์ม Facebook อธิบายว่าก่อนเข้าสู่สนามการเมือง ตนเปิดบริษัทเทคโนโลยีและระบบชำระเงินออนไลน์หลายแห่ง แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งบริหารและขายหุ้นในกิจการที่ DSI อ้างถึงทั้งหมดแล้ว โดยปัจจุบันตนขาดจากความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านั้นแล้ว
ขณะที่ประเด็นกระแสเงิน 28 ล้านบาทโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนั้น นายภาวุธ กล่าวว่า ธุรกรรม เกิดขึ้นเมื่อราวปี 2566 จากการเปิดพอร์ตลงทุนซื้อขายทองคำออนไลน์ (Gold Trading) ผ่านนายหน้า ซึ่งตัวเลขหลักสิบล้านเกิดจากวงรอบการฝากและถอนเงินเข้าออกหลายครั้งตามธรรมชาติของการเก็งกำไร ท้ายสุดพอร์ตการลงทุนนี้ประสบภาวะขาดทุนและทำให้ได้ยุติการซื้อขายไปนานแล้ว
นอกจากนี้ในส่วนของข้อกล่าวหาเรื่องการรับผลประโยชน์จากเครือข่ายพนันออนไลน์หรือแก๊งมิจฉาชีพนั้น นายภาวุธได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง พร้อมประกาศสละเอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเตรียมนำส่งหลักฐานการเทรดทั้งหมดให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ เนื่องจากประเมินว่าข้อมูลชุดที่ DSI แถลงอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
กรณีนี้ตอกย้ำให้เห็นมาตรฐานการยกระดับตรวจสอบเส้นทางการเงินของหน่วยงานรัฐต่อนักลงทุนทั้งแบบส่วนบุคคล และนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นนัยสำคัญที่นักลงทุนและภาคธุรกิจควรจับตา คือความเสี่ยงทางกฎหมายจากการใช้บริการแพลตฟอร์มนายหน้าต่างประเทศ ที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของทางการไทย ธุรกรรมปริมาณมากจากการเทรดทองคำ คริปโทเคอร์เรนซี หรือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น อาจกลายเป็น "สัญญาณเตือนภัย" (Red Flag) ในระบบตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน ผู้ใช้บริการจึงต้องจัดเก็บประวัติการทำธุรกรรมให้รัดกุมเพื่อยืนยันความโปร่งใสและแหล่งที่มาของเงินทุนในอนาคต