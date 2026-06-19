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Liberator จับมือ SET จัดโครงการ “มนุษย์เงินดี” เสริมทักษะการเงินพนักงาน SUSCO สร้างวินัยลงทุน ต่อยอดสู่ Passive Income ผ่านหุ้นปันผล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “มนุษย์เงินดี” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้กับพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจหลักการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน และการสร้างรายได้ระยะยาวผ่านตลาดทุน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานราษฎร์บูรณะ โดยมีพนักงานจากทุกแผนกของ SUSCO เข้าร่วม สะท้อนถึงความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 3 องค์กรร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม นำโดย คุณภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำว่า ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเป็นทักษะสำคัญสำหรับพนักงานทุกสายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการเงินเท่านั้น เพราะการมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินจะช่วยให้พนักงานสามารถต่อยอดรายได้ วางแผนชีวิต และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

ด้าน คุณวิโรจน์ จารุสาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด กล่าวถึงแนวคิดของโครงการ “มนุษย์เงินดี” ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ “มนุษย์เงินเดือน” มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ผ่านการให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตการทำงานจริง ทั้งการออม การวางแผนภาษี การลงทุน และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจไม่ได้เรียนรู้จากระบบการศึกษาโดยตรง

ขณะที่ คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการตลาด หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมให้มุมมองเกี่ยวกับภาพรวมตลาดทุนและตลาดหุ้นไทย พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่ช่วงวัยทำงาน เพราะหัวใจสำคัญของการลงทุนไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้น แต่คือความสม่ำเสมอ วินัย และความเข้าใจในเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคน

ไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมคือการบรรยายในหัวข้อ “สร้าง Passive Income 30,000 บาททุกเดือนด้วยหุ้นปันผล” โดย โค้ชจิ๊บ – ณัฐพล พัชราพิมล ซึ่งถ่ายทอดแนวคิดการลงทุนในหุ้นปันผล การวางแผนสร้างกระแสเงินสดระยะยาว และการเลือกสินทรัพย์ที่สามารถต่อยอดเป็นรายได้ประจำในอนาคต โดยเนื้อหาถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการลงทุนอย่างเป็นระบบ


โครงการ “มนุษย์เงินดี” ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างภาคธุรกิจ ตลาดทุน และองค์กรนายจ้าง ในการส่งเสริม Financial Literacy ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมุ่ง “ติดอาวุธทางความรู้” เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตและสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการเติบโตในสายอาชีพ

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนเจตนารมณ์ของ Liberator ภายใต้แนวคิด “Investment for Everyone” ที่มุ่งให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านการส่งต่อความรู้ เครื่องมือ และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างมั่นใจ และต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว

สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ Line Official: @Liberator


Liberator จับมือ SET จัดโครงการ “มนุษย์เงินดี” เสริมทักษะการเงินพนักงาน SUSCO สร้างวินัยลงทุน ต่อยอดสู่ Passive Income ผ่านหุ้นปันผล
Liberator จับมือ SET จัดโครงการ “มนุษย์เงินดี” เสริมทักษะการเงินพนักงาน SUSCO สร้างวินัยลงทุน ต่อยอดสู่ Passive Income ผ่านหุ้นปันผล
Liberator จับมือ SET จัดโครงการ “มนุษย์เงินดี” เสริมทักษะการเงินพนักงาน SUSCO สร้างวินัยลงทุน ต่อยอดสู่ Passive Income ผ่านหุ้นปันผล