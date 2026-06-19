Liberator จับมือ SET จัดโครงการ “มนุษย์เงินดี” เสริมทักษะการเงินพนักงาน SUSCO สร้างวินัยลงทุน ต่อยอดสู่ Passive Income ผ่านหุ้นปันผล

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “มนุษย์เงินดี” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้กับพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจหลักการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน และการสร้างรายได้ระยะยาวผ่านตลาดทุน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานราษฎร์บูรณะ โดยมีพนักงานจากทุกแผนกของ SUSCO เข้าร่วม สะท้อนถึงความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 3 องค์กรร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม นำโดย คุณภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำว่า ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเป็นทักษะสำคัญสำหรับพนักงานทุกสายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการเงินเท่านั้น เพราะการมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินจะช่วยให้พนักงานสามารถต่อยอดรายได้ วางแผนชีวิต และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว
ด้าน คุณวิโรจน์ จารุสาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด กล่าวถึงแนวคิดของโครงการ “มนุษย์เงินดี” ว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ “มนุษย์เงินเดือน” มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ผ่านการให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตการทำงานจริง ทั้งการออม การวางแผนภาษี การลงทุน และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจไม่ได้เรียนรู้จากระบบการศึกษาโดยตรง
ขณะที่ คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการตลาด หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมให้มุมมองเกี่ยวกับภาพรวมตลาดทุนและตลาดหุ้นไทย พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่ช่วงวัยทำงาน เพราะหัวใจสำคัญของการลงทุนไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้น แต่คือความสม่ำเสมอ วินัย และความเข้าใจในเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละคน
ไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมคือการบรรยายในหัวข้อ “สร้าง Passive Income 30,000 บาททุกเดือนด้วยหุ้นปันผล” โดย โค้ชจิ๊บ – ณัฐพล พัชราพิมล ซึ่งถ่ายทอดแนวคิดการลงทุนในหุ้นปันผล การวางแผนสร้างกระแสเงินสดระยะยาว และการเลือกสินทรัพย์ที่สามารถต่อยอดเป็นรายได้ประจำในอนาคต โดยเนื้อหาถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการลงทุนอย่างเป็นระบบ
โครงการ “มนุษย์เงินดี” ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างภาคธุรกิจ ตลาดทุน และองค์กรนายจ้าง ในการส่งเสริม Financial Literacy ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมุ่ง “ติดอาวุธทางความรู้” เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตและสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการเติบโตในสายอาชีพ
ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนเจตนารมณ์ของ Liberator ภายใต้แนวคิด “Investment for Everyone” ที่มุ่งให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านการส่งต่อความรู้ เครื่องมือ และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างมั่นใจ และต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว
สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ Line Official: @Liberator