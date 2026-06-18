ตามหาคนหาย ‘ภาวุธ’ ล่องหนสภาฯ หลังชื่อโผล่โยงเครือข่าย Forex ยึดทรัพย์ 65 ล้าน

สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ‘ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ’ หายตัวลึกลับจากที่ประชุมรัฐสภาอย่างกะทันหัน ท่ามกลางกระแสข่าวพัวพันเครือข่ายลงทุน Forex ผิดกฎหมายซึ่งเพิ่งถูกกวาดล้างและยึดทรัพย์กว่า 65 ล้านบาท เหตุการณ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองและอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายเทคโนโลยีภาครัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐขยายผลกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) นอกระบบ ปฏิบัติการปูพรมค้น 24 จุดทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท พร้อมอายัดบัญชีม้าจำนวนมาก การตรวจสอบขยายผลครอบคลุมบุคคล 57 รายและนิติบุคคลอีก 20 แห่ง ปรากฏชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ขณะที่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่อย่างใด แต่ไม่มีรายงานว่าปรากฏตัวที่รัฐสภาตลอดช่วงบ่าย จุดที่น่าสังเกตคือวันนี้มีการประชุมร่วมระหว่าง กมธ.งบประมาณ และ กมธ.กฎหมายฯ เพื่อพิจารณาวาระโครงการ TH-AI Passport โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหัวข้อที่นายภาวุธเคยติดตามและตั้งข้อสังเกตมาอย่างสม่ำเสมอ
การประชุมครั้งนี้มีนางสาวรักชนก ศรีนอก ประธาน กมธ.งบประมาณ และนายรังสิมันต์ โรม ประธาน กมธ.กฎหมายฯ เป็นแกนหลัก การขาดประชุมของนายภาวุธจึงสร้างเครื่องหมายคำถามให้แก่แวดวงการเมือง เนื่องจากนักการเมืองที่ถือธงตรวจสอบโครงการนี้กลับไม่อยู่ในห้องประชุมขณะวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Forex ดังกล่าว สัญญาณที่ควรจับตาในระยะถัดไปคือท่าทีของนายภาวุธต่อกรณีนี้ และว่าพรรคประชาชนจะออกมาชี้แจงหรือไม่ในเชิงสถาบันการเมือง