กลุ่มทิสโก้เยี่ยมชมศูนย์บริการสุขภาพฯศิริราช-หนุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไทย

กลุ่มทิสโก้ นำโดยนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช - สมุทรสาคร เพื่อรับฟังแนวทางการให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โครงการสำคัญของประเทศในการรองรับสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ พร้อมกันนั้น เนื่องในครบรอบ 55 ปี กลุ่มทิสโก้ได้มอบรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานคอนเสิร์ต “EveryBodyslam 2024 The Sunny Side Up Live At Impact Arena รอบการกุศลจำนวน 47,256,355.55 บาท ให้ศิริราชมูลนิธิโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช โดยมี รศ.ดร.พญ. พจมาน พิศาลประภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและรองผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช - สมุทรสาคร หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การต้อนรับ
นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย เป็นความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เพียงประเด็นด้านสวัสดิการสังคม แต่เป็นปัจจัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ครอบคลุมทั้งมิติด้านรายได้ สุขภาพ และการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้สูงอายุไทยยังเผชิญกับข้อจำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะความเพียงพอของรายได้ และภาระด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง
"การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพของความร่วมมือระหว่างภาคการแพทย์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนารูปแบบการดูแลที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้ และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มทิสโก้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้"
ด้าน รศ.ดร.พญ. พจมาน พิศาลประภา กล่าวว่า ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มทิสโก้ มีบทบาทสำคัญในการเสริมความพร้อมของศูนย์ฯ ทำให้เราสามารถขยายบริการและดูแลผู้สูงวัยได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสังคมสูงวัย