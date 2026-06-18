ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.79-อ่อนค่าลงสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(18มิ.ย.69) ปิดตลาดที่ระดับ 32.79 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชียและการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในปีนี้ ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงแม้ว่าทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติจะอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย (2,056 ล้านบาท และ 4,414 ล้านบาท ตามลำดับ) ก็ตาม
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะรายละเอียดของข้อตกลงสันติภาพและการกลับมาเปิดการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซ