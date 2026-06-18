ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต HMCเป็น BBB-(tha)แนวโน้มยังคงเป็นลบ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC เป็น ‘BBB-(tha)’ จาก ‘BBB(tha)’ แนวโน้มเครดิตยังคงเป็นลบ โดยการปรับลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA net leverage) ของ HMC จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปถึงปี 2570 และสูงกว่าระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิต 'BBB(tha)' โดยกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ ในปี 2568 อ่อนแอกว่าที่ฟิทช์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โพลีโพรพิลีนกับโพรพิลีนช้ากว่าที่ฟิทช์คาด จากภาวะอุปทานส่วนเกินในภูมิภาค
ส่วนแนวโน้มเครดิตเป็นลบสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินการตามแผนการลดอัตราส่วนหนี้สิน ฟิทช์คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินจะอยู่ที่ประมาณ 7.2 เท่าในปี 2570 ซึ่งสูงกว่าระดับที่อาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิต อัตราส่วนหนี้สินอาจลดลงสู่ระดับ 5.4 เท่าในปี 2571 ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวดีขึ้นของส่วนต่างราคาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักให้แล้วเสร็จ และการจัดหาแหล่งเงินกู้ใหม่เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมที่จะครบกำหนดในปี 2570
ทั้งนี้ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ HMC ได้รับการพิจารณารวมถึงการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นหนึ่งอันดับจากสถานะเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile หรือ SCP) ของ HMC ที่ถูกปรับลดลงจาก 'bbb-(tha)' เป็น 'bb+(tha)' ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินของฟิทช์ว่าแรงจูงใจในการให้การสนับสนุนแก่ HMC ในด้านความสำคัญทางกลยุทธ์จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC (อันดับเครดิตที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มเครดิตเป็นลบ; สถานะทางเครดิตโดยลำพังที่ 'a(tha)') อยู่ในระดับปานกลาง ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก (Parent and Subsidiary Linkage Rating Criteria) โดย PTTGC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ HMC โดยถือหุ้นร้อยละ 41 และ HMC เป็นบริษัทหลักในธุรกิจโพลีโพรพิลีนของ PTTGC