หุ้นปิดลบ 2.01 จุด ย่อตัวรับแรงขาย DELTA-ขาดปัจจัยใหม่หนุน จับตาลงนามสันติภาพศุกร์นี้

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,585.06 จุด ลดลง 2.01 จุด (-0.13%) มูลค่าซื้อขาย 68,106.91 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดภาคเช้า และค่อยๆย่อตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบ โดยจุดต่ำสุด 1,583.24 จุด และจุดสูงสุด 1,596.44 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 208 หลักทรัพย์ ลดลง 246 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 203 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ แต่ดัชนีก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมีการชะลอตัวในภาพของทางเทคนิคที่ดัชนีอยู่ในช่วงของการสร้างฐาน ประกอบกับยังไม่มีแรงส่งจากหุ้นในกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA ที่ในช่วงนี้ยังคงมีแรงกดดันจากเกณฑ์ Cap Weight และยังขาดปัจจัยใหม่ในประเทศที่เข้ามาหนุนดัชนี
ขณะที่ปัจจัยภายนอกก็มีแรงกดดันในระยะสั้นจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ที่เข้มงวดในด้านการดำเนินนโยบายการเงิน และ Dot Plot ที่ออกมาก็มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าตลาดคาด แต่ก็เป็นปัจจัยที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ดัชนีไม่ได้สะท้อนรับแรงกดดันเข้ามามาก และยังเป็นปัจจัยที่หนุนหุ้นกลุ่มแบงก์วันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยที่ตลาดยังรอติดตามความชัดเจนของการเจรจาและลงนามสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในวันศุกร์นี้ โดยให้แนวต้าน 1,595 จุด แนวรับ 1,575 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,078.04 ล้านบาท ปิดที่ 346.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 4,035.16 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,431.04 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,399.59 ล้านบาท ปิดที่ 63.50 บาท ลดลง 0.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,888.45 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท