ไมเนอร์ โฮเทลส์เปิดตัวโครงการ ‘อวานี เกียวโต’

ไมเนอร์ โฮเทลส์ เปิดตัวโครงการ ‘อวานี เกียวโต’ (Avani Kyoto) ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแบรนด์อวานี (Avani) เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยโรงแรมมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2030 โดยโครงการนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Taisei Corporation และ Heiwa Real Estate Co., Ltd. และ ไมเนอร์ได้เข้าร่วมในฐานะผู้ลงทุนและผู้บริหารจัดการโรงแรม
ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจการบริการ ซึ่งมีโรงแรม รีสอร์ท และเรสซิเดนซ์ในเครือจำนวนมากกว่า 640 แห่ง ใน 66 ประเทศทั่วโลก ประกาศเปิดตัวโครงการ ‘อวานี เกียวโต’ (Avani Kyoto) ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแบรนด์อวานี (Avani) เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยโรงแรมมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2030 โดยโครงการนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Taisei Corporation และ Heiwa Real Estate Co., Ltd. ซึ่งทางไมเนอร์ได้เข้าร่วมในฐานะผู้ลงทุนและผู้บริหารจัดการโรงแรม
โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนคาราสุมะ (Karasuma) ใจกลางเมืองเกียวโต บนพื้นที่เดิมของสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เกียวโต ชิมบุน (Kyoto Shimbun) โดยจุดเด่นของทำเลคือมีทางเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีมารุตามาจิ (Marutamachi) บนรถไฟใต้ดินสายคาราสุมะ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในระยะที่สามารถเดินถึงได้ เช่น พระราชวังหลวงเกียวโต (Kyoto Imperial Palace) และปราสาทนิโจ (Nijo Castle) ทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่พักที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการสัมผัสศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง
โครงการนี้จะประกอบไปด้วยการปรับปรุงอาคารทิศเหนือ (North Building) ที่มีอยู่เดิม ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารทิศใต้ (South Building) หลังใหม่ เพื่อสร้างสรรค์เป็นโรงแรมที่มีห้องพักรองรับบริการประมาณ 240 ห้อง แนวทางการออกแบบมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลที่ลงตัวระหว่างมรดกทางสถาปัตยกรรมของเกียวโตกับความต้องการของนักเดินทางในยุคปัจจุบัน โดยมีการวางผังพื้นที่เพื่อรองรับทั้งการเข้าพักระยะสั้นและการเข้าพักระยะยาว นอกจากนี้ ห้องอาหารและพื้นที่สังสรรค์ส่วนกลางจะถูกนำมารวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์อวานีที่เน้นความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และการใช้ชีวิตในเมืองยุคใหม่
วิลเลียม อี. ไฮเน็ค (William E. Heinecke) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “อวานี เกียวโต ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายธุรกิจระยะยาวของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพื่อนำแบรนด์อวานีเข้าสู่หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นของเรา เรากำลังสร้างสรรค์โรงแรมที่มีความกลมกลืนกับเอกลักษณ์ของเมืองเกียวโต ในขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์ร่วมสมัยให้แก่ผู้เข้าพักเช่นเดียวกัน”
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในภาพรวมของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการรุกตลาดประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท รอยัล โฮลดิ้งส์ จำกัด (Royal Holdings Co., Ltd.) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทในเครือสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจในตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนการเปิดโรงแรมในอนาคตภายใต้แบรนด์ อนันตรา (Anantara), อวานี (Avani) และ ทิโวลี (Tivoli) ในเมืองที่เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อนที่สำคัญต่างๆ
ปัจจุบัน อวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท (Avani Hotels & Resorts) เป็นหนึ่งใน 12 แบรนด์โรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยมีโรงแรมเปิดให้บริการแล้วกว่า 40 แห่งใน 5 ทวีป ครอบคลุมทั้งโรงแรมพรีเมียมในเมือง รีสอร์ทในเขตร้อน และที่พักตากอากาศท่ามกลางธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบที่ชาญฉลาด การบริการที่มีชีวิตชีวา และความคุ้มค่า ทั้งนี้ แบรนด์อวานียังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในตลาดหลักทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง