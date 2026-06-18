TSM GROUP ขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก

TSM GROUP ตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการและพันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศภายในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดต่อผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มด้านอาหาร สุขภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ และผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด “Bio-Based Innovation Driving the Future” หรือ “นวัตกรรมชีวภาพ ขับเคลื่อนอนาคต”
ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกำกับองค์กร กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM Group) กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการสะท้อนศักยภาพของ TSM GROUP ในการต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูง โดยตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนพันธมิตรในอุตสาหกรรม Bio-Based Product เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและมองหาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสนใจดังกล่าวสะท้อนทิศทางการเติบโตของตลาด Bio-Based Economy ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพและความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ TSM GROUP ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศธุรกิจครบวงจรจากอ้อยและน้ำตาล ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหารไปจนถึงนวัตกรรมชีวภาพและผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่ม ทั้งน้ำตาลคุณภาพภายใต้แบรนด์ GOOD SUGAAAR และ น้ำตาลรักโลก ผลิตภัณฑ์ Bio-Based Product อาทิ Molasses Food Grade, Bio-CO₂, Ethyl Alcohol 75% และ Cellulose Powder ตลอดจนกลุ่ม Eco Product เช่น Bagasse Plate และ Cat Litter จากอ้อย 100%
สำหรับผลิตภัณฑ์หลัก อย่างผลิตภัณฑ์น้ำตาลคุณภาพมีหลากหลายประเภท ทั้งแบรนด์ GOOD SUGAAAR และ น้ำตาลรักโลก ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และคาเฟ่จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มองหาวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องรสชาติ สุขภาพ และความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้การนำเสนอ “SWEET COLLAB ICE CREAM” ความร่วมมือระหว่าง GOOD SUGAAAR และ Lonny’s Ice Cream และกิจกรรม Cooking Show จากเชฟชื่อดัง และผู้ชนะจากเวที “GOOD SUGAAAR SWEET CONTEST” ที่มานำเสนอศักยภาพของน้ำตาล Low GI ผ่านเมนูที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษ เพื่อสะท้อนแนวคิด “ความหวานทางเลือกเพื่อสุขภาพ” ซึ่งสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก
นอกจากผลิตภัณฑ์น้ำตาลแล้ว TSM GROUP ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพที่เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างครบวงจร อาทิ Molasses Food Grade หรือกากน้ำตาล ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และส่วนผสมมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
เนื่องจากเป็น Natural Sweetener ที่ให้ทั้งความหวาน สี กลิ่น และเป็นกากน้ำตาลที่ยังคงแร่ธาตุจากอ้อยหลงเหลืออยู่ เช่น ทั้งโพแทสเซียม (Potassium) แคลเซียม (Calcium) แมกนีเซียม (Magnesium) และเหล็ก (Iron) โดยสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่นิยมใช้ในเบเกอรี่และขนมอบ ซีเรียลและกราโนลา ซอส บาร์บีคิวซอส และเครื่องปรุงรส ตลอดจนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ลูกอมและขนมหวาน
พร้อมกันนี้ ยังต่อยอดไปสู่ “Bio-CO2” เป็น CAPTURE CARBON STORAGE ซึ่งเป็นกระบวนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชีวภาพความบริสุทธิ์สูง 99.99% พร้อมกันนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ต่อยอดสู่การผลิต Bio-CO₂ หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชีวภาพความบริสุทธิ์สูง 99.99% ที่ได้จากกระบวนการหมักในการผลิตเอทานอล โดยมีการดักจับและทำให้บริสุทธิ์ก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และการแพทย์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรชีวภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่การผลิต นอกจากนี้ ยังมี “Ethyl Alcohol 75%” เอทิลแอลกอฮอล์คุณภาพสูงสำหรับการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด รวมถึง “Cellulose Powder” เซลลูโลสธรรมชาติ 100% ที่ผลิตมาจากส่วนหนึ่งของอ้อย ที่นำมาเป็น raw material สำหรับการนำไปต่อยอดในการผลิตบรรจุภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “Cat Litter” หรือทรายแมวธรรมชาติจากอ้อย 100% ซึ่งผลิตจากวัสดุชีวภาพที่สามารถหมุนเวียนและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและผู้ใช้งาน ปราศจากสารเคมี ช่วยควบคุมกลิ่น จับตัวเป็นก้อนได้ดี และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรทางการเกษตรและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชีวภาพ (Bio-based Products) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular Economy) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
“ความสำเร็จจากงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของ TSM Group มีความหลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว และสนับสนุนระบบนิเวศในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่นำไปใช้ในด้านอาหาร ขนม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่อยอดอื่นๆ ที่ช่วยตอกย้ำศักยภาพด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับสากลเพื่อพัฒนานวัตกรรม ขยายตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวของไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน”ดร.กนกวรรณ กล่าว