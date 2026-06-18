ATP30 รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ Thai ESG

เอทีพี 30 ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ Thai ESG ตอกย้ำศักยภาพองค์กรด้านความยั่งยืน พร้อมเร่งขับเคลื่อนธุรกิจ Green Mobility ผ่านการลงทุนรถโดยสารไฟฟ้า (EV) และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโต รองรับดีมานด์ลูกค้าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ ESG และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นายปิยะ เตชากูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) และเขตอุตสาหกรรมภาคกลาง เปิดเผยว่า การได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ Thai ESG สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ทั้งนี้ ATP30 ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ Thai ESG จากผลการประเมิน SET ESG Ratings รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมโครงการ JUMP+ และจัดทำแผนเพิ่มมูลค่ากิจการ (Value Enhancement Plan) เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรและสร้างการเติบโตในระยะยาว ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในขอบเขตการลงทุนของกองทุน Thai ESG
สำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดทำ Climate Action Plan เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Green Mobility โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนรถโดยสารไฟฟ้า (EV) เป็น 100 คัน ภายในปี 2571 ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
“แนวโน้มความต้องการบริการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากกระแส ESG ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม บริษัทจึงเร่งลงทุนรถ EV และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด สถานีชาร์จ Solar Roof & Smart Charger หลายแห่งภายในปีนี้ ตามแผน Climate Action Plan เพื่อยกระดับ Green Mobility สร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตในอนาคต” นายปิยะ กล่าว