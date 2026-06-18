PREBลุยประมูลงานใหม่เน้นบริหารต้นทุน

พรีบิลท์ เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง ลุยประมูลงานใหม่ในทุกมิติ มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างเข้มข้น เพื่อรักษาความสามารถการทำกำไร ฟากซีอีโอ “วิโรจน์ เจริญตรา” ระบุ ปัจจุบันมี Backlog มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ยาว 3 ปี สนับสนุนรายได้ปี 69 เติบโต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในครึ่งหลังปี 2569 ว่า บริษัทฯ เตรียมเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ พร้อมกับยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างรัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร โดยประเมินแนวโน้มธุรกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น จากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐ รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เริ่มกลับมาขับเคลื่อนในภาคก่อสร้าง ขณะที่ภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศการรับงานก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น
“ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการ โดยเน้นการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ และรักษาคุณภาพงานก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูง พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2569 ในส่วนของงานธุรกิจงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้มีการประกาศปรับเงื่อนไขราคาและสัญญาว่าจ้างใหม่ รวมถึงปรับประเภทงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทำให้โครงการที่เข้ามาเริ่มกลับสู่ระดับอัตรากำไรปกติ ขณะที่กำไรขั้นต้นของส่วนงานรับเหมาก่อสร้างคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะรักษาระดับที่ดีได้ตลอดจนถึงปีหน้า เนื่องจากโครงการใหม่มีการทบทวนราคาต้นทุน และเงื่อนไขสัญญาแล้วเสร็จ รองรับการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องในช่วง 1 – 3 ปีข้างหน้า และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้รายได้บริษัทฯ ในปี 2569 เติบโต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว