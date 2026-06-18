อินเดียสั่งแบน Telegram สะเทือนฐานคริปโต 150 ล้านคน 'ดูรอฟ' ซัดผู้ถืออำนาจเล่นสกปรก

รัฐบาลอินเดียสั่งถอดแอปพลิเคชัน Telegram ออกจากแพลตฟอร์มดาวน์โหลดเพื่อสกัดการทุจริตสอบแพทย์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานกว่า 150 ล้านคนและนักลงทุนคริปโตในประเทศชั่วข้ามคืน ขณะที่ พาเวล ดูรอฟ (Pavel Durov) ซีอีโอของบริษัท ออกมาตอบโต้เดือดว่าบริษัทโทรคมนาคมท้องถิ่นอาจร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสกัดกั้นการเข้าถึงเครือข่าย เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของบล็อกเชนที่พึ่งพาฐานผู้ใช้กลุ่มนี้เป็นหลัก
กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศอินเดียใช้อำนาจตามมาตรา 69A สั่งให้ Google และ Apple ถอดแอปพลิเคชัน Telegram ชั่วคราว มาตรการนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบแพทย์ NEET-UG รอบใหม่ในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 คำสั่งดังกล่าวกระทบผู้ใช้งานชาวอินเดียราว 104-150 ล้านคน ตลอดจนสร้างแรงกระเพื่อมถึงตลาดคริปโตอย่างหนัก โดยเฉพาะราคาเหรียญ GRAM บนเครือข่าย TON ที่ร่วงลงทันที 2% หลังข่าวแพร่ออกไป
ขณะที่อินเดียถือเป็นฐานผู้ถือครองคริปโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อสารหลักจึงตัดขาดผู้ใช้งานจากระบบนิเวศ Web3 ทันที แอปพลิเคชันประเภทเกม tap-to-earn และกิจกรรมบนบล็อกเชนหยุดชะงัก นี่คือความเสี่ยงสำคัญสำหรับนักลงทุนที่พึ่งพา Telegram เป็นช่องทางกระจายฐานผู้ใช้งานเพียงแห่งเดียว สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ยังคงเผชิญความท้าทายจากกฎหมายระดับประเทศ
ทว่าประเด็นนี้บานปลายเมื่อพาเวล ดูรอฟ โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X กล่าวหา Reliance บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของอินเดีย เขาอ้างว่าบริษัทใช้เทคนิค BGP Hijacking สกัดกั้นเส้นทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งลุกลามไปถึงผู้ใช้งานนอกประเทศอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูรอฟยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการล็อบบี้ร่วมกับ WhatsApp เพื่อกำจัดคู่แข่งทางการค้า เนื่องจาก Meta ถือหุ้นส่วนน้อยในเครือข่าย Jio ของ Reliance
ถึงกระนั้น แหล่งข่าวระดับสูงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างสิ้นเชิง แหล่งข่าวระบุว่าซีอีโอ Telegram สับสนระหว่างบริษัท Reliance Communications ที่ดูแลสายเคเบิลใต้น้ำ กับ Reliance Industries Ltd ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Jio สัญญาณที่นักลงทุนต้องจับตาหลังจากนี้คือทิศทางของคำสั่งแบน หากเป็นเพียงการจัดระเบียบชั่วคราวเพื่อคุมสอบ สถานการณ์อาจคลี่คลายในสัปดาห์หน้า แต่หากพบหลักฐานการแทรกแซงโครงสร้างอินเทอร์เน็ตจริง นี่จะกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของธุรกิจเทคโนโลยีต่างชาติในตลาดเอเชียใต้ระยะยาว